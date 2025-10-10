التوت يمنع الارتفاعات المفاجئة بسكر الدم ويحمي من أمراض القلب

يتميز التوت بمذاقه الحلو والحامض وقوامه الطري، وهو ليس مقتصرا على اللون الأحمر المألوف فحسب، بل يتوفر أيضا بأصناف بنفسجية وذهبية وسوداء.

وأكدت أخصائية التغذية، سيرين زواهري كراسونا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن "العديد من أنواع التوت، ومنها التوت الأحمر، تعتبر أطعمة خارقة. فهي غنية بالعناصر الغذائية وتقدم الكثير من الفوائد الصحية كجزء من نظام غذائي متوازن".

الفوائد الصحية للتوت

يعد التوت مليء بـمضادات الأكسدة، التي تعمل على حماية الجسم من التلف. التي تعد خط دفاع قوي ضد الجذور الحرة التي تدمر الخلايا، والذي يرتبط بالالتهاب والشيخوخة والأمراض المزمنة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد المحتوى الكثيف من الألياف في التوت على تعزيز صحة الأمعاء وتنظيم حركة الأمعاء.

القيمة الغذائية: لكمة غذائية في كوب واحد

في كوب واحد فقط، يقدم التوت دفعة غذائية قوية. فهو غني بالألياف وفيتامين C والمنجنيز، كما أنه منخفض بشكل طبيعي في السعرات الحرارية والدهون والسكريات. وفيما يلي القيمة الغذائية لكوب واحد من التوت:

32 مليجرام من فيتامين (c) (36% من القيمة اليومية الموصى بها).

0.8 مليجرام من المنجنيز (35% من القيمة اليومية).

8 جرامات من الألياف (29% من القيمة اليومية).

كما أن التوت منخفض السعرات الحرارية وقليل الدهون والصوديوم والكوليسترول. ويحتوي كوب التوت على:

64 سعرة حرارية فقط.

5 جرامات من السكر.

أقل من 1 جرام من الدهون.

1 مليجرام من الصوديوم.

0 مليجرام من الكوليسترول.

أبرز الفوائد الصحية للتوت

تترجم المكونات الغذائية للتوت إلى مجموعة واسعة من الفوائد الصحية:

1. خفض الالتهاب

التوت مليء بالبوليفينولات، وهي مركبات نباتية تساعد في تقليل الالتهاب المزمن. والالتهاب جزء من عملية الشفاء، ولكن إذا استمر لفترة طويلة جدا، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

المركبات المضادة للالتهاب الرئيسية في التوت هي الأنثوسيانين (التي تمنحه لونه الغني) والإيلاجيتانينات، وهي مرتفعة بشكل خاص في التوت الأسود. وقد تساعد هذه المركبات في حماية الخلايا على المدى الطويل.

2. استقرار سكر الدم

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف ونسبة منخفضة من السكر، يتمتع التوت بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه يساعد على منع الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم.

وتوضح زواهري كراسونا: "الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض تتحلل ببطء، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويحافظ على استقرار سكر الدم". كما يحتوي التوت على الأنثوسيانين، والتي قد تحسن من كيفية استخدام الجسم للإنسولين.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن هذه المركبات قد تساعد في الوقاية من مرض السكري أو تحسين إدارة سكر الدم لدى المصابين به بالفعل. وتبرز زواهري كراسونا بحثًا جديدًا يقترح أن "شرب شاي أوراق التوت قد يكون طريقة بسيطة وطبيعية للمساعدة في التحكم في مستويات سكر الدم بعد تناول السكر".

3. حليف محتمل في الرعاية لمرضى السرطان

تشير بعض الأبحاث المبكرة إلى أن التوت الأسود قد يساعد في إبطاء نمو سرطان القولون والمستقيم. وفي دراسة صغيرة، أظهر الأشخاص الذين تناولوا مسحوق التوت الأسود المجفف بالتجميد علامات على:

تباطؤ نمو الخلايا السرطانية.

زيادة موت الخلايا السرطانية (الاستماتة).

تكون عدد أقل من الأوعية الدموية الجديدة لتغذية الأورام.

وتؤكد زواهري كراسونا أن "العلماء لا يزالون يستكشفون كيف يمكن للتوت الأسود أن يدعم الرعاية لمرضى السرطان"، مضيفة: "ولكننا نعلم أن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالنباتات يمكن أن يساعد في خفض خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام".

4. الحماية من أمراض القلب

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت -بما في ذلك فيتامين C والأنثوسيانين والإيلاجيتانينات- على حماية القلب. وقد تم ربطها بما يلي:

انخفاض الكوليسترول وضغط الدم.

تقليل تراكم الترسبات في الشرايين (تصلب الشرايين).

5. تعزيز وظائف المخ

التوت مفيد للدماغ أيضا، وذلك لأن الخلايا العصبية معرضة بشكل خاص للالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عمليتان مرتبطتان بالاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون. وتظهر الدراسات المخبرية أن المركبات الموجودة في التوت -مثل الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك- قد تساعد في حماية صحة الدماغ. وفي دراسة استمرت عقودا وشملت الممرضات، كان أداء وظائف المخ أفضل لدى أولئك الذين تناولوا المزيد من التوت بعد سن السبعين.

استخدامات أخرى للتوت ومنتجاته

استخدم البشر نبات التوت لعدة قرون -من علاج الطفح الجلدي إلى تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي. اليوم، حلت العلاجات الحديثة محل معظم هذه الاستخدامات، لكن التوت لا يزال يظهر في المنتجات البديلة مثل: دعم شاي أوراق التوت دورة الطمث الصحية، كما اكتسب زيت بذور التوت الأحمر شعبية في العناية بالبشرة، فهو غني بفيتامينات أ وهـ، مما يجعله مرطبا جيدا. ويحتوي أيضا على أحماض دهنية أساسية وقد يساعد في تقليل تهيج الجلد.

كيفية دمج التوت في نظامك الغذائي

يتوفر التوت غالبا على مدار العام، والتوت المجمد لا يقل قيمة غذائية عن الطازج. وللحصول على أقصى الفوائد الصحية، تناوله نيئا وبدون أي سكر مضاف. ويمكن الاستمتاع به في:

العصائر أو السموزي

الشوفان أو الحبوب الصحية.

الزبادي أو الحلويات التي لا تحتاج للخبز.

السلطات.

ساندويتش زبدة الفول السوداني والمربى بالفواكه

الفطائر المصنوعة من القمح الكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.