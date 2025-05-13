كيف تزرع التوت الأزرق والكرز في المنزل؟ دليلك لزراعة الفاكهة الاستوائية (فيديو)

تحوّل معرض الزهور هذا العام إلى واحة من الابتكار الزراعي، حيث تزايد الإقبال على الأركان التي تقدم حلولًا عملية للزراعة في المساحات المحدودة.

وفي هذا السياق، كان لجناح المهندس الزراعي أحمد علي حضور خاص، حيث قدّم مجموعة مبهرة من الأشجار المقزمة المثمرة التي تتيح لعشاق الفاكهة الاستوائية زراعتها على الأسطح بسهولة، وبأسعار في متناول الجميع.

زراعة فاكهة استوائية نادرة أصبحت ممكنة

في حديثه مع "فيتو"، كشف المهندس أحمد عن ثورة صغيرة يقودها من قلب معرض الزهور، تهدف إلى توطين زراعة الفاكهة الاستوائية في المنازل، وقال بحماسة:

"الناس كانت بتحلم تزرع بلو بيري أو كرز، دلوقتي ده ممكن جدًا... الأشجار المقزمة خلت الموضوع بسيط وسهل، وبتخدها من المشتل طارحة كمان".

وأضاف أن هذا الاتجاه يناسب كل من يبحث عن زراعة فاكهة طازجة، صحية، وغالية السعر في السوق، لكن بأقل تكلفة ممكنة.

أبرز الفواكه الاستوائية الصالحة للزراعة المنزلية

أوضح أحمد أن الإقبال الأكبر في المعرض كان على الأنواع التالية:

البلو بيري (التوت الأزرق):

غني بمضادات الأكسدة ويُعرف بسعره المرتفع في الأسواق.

يمكن زراعته في أصص كبيرة على السطح.

الشجرة المقزمة لا تتجاوز المتر وتثمر بغزارة.

البلاك بيري (التوت الأسود):

سهل العناية به ويتحمّل الحرارة.

يزرع على الأسطح أو الشرفات ويتكاثر سريعًا.

ثمرته مطلوبة لصناعة العصائر والمربى. الكرز:

شجرة مقزمة جميلة الشكل، تثمر خلال عامين أو أقل.

تحتاج رعاية خفيفة وبعض التهوية الجيدة.

من أكثر الفواكه جذبًا للزوار بسبب شكلها الجذاب وطعمها الفاخر.

توت اسباني

بلو بيري

عنب لكل الأذواق... وأغربها العنب المنجاوي!

أما عن العنب، فيقول أحمد إن هناك تنوع كبير في أنواع العنب المعروضة، بدءًا من الأحمر، والأبيض، وحتى العنب المنجاوي، وهو نوع جديد يثير الفضول:

"العنب المنجاوي ده بيجمع بين شكل العنب ونكهة ورائحة المانجو... حاجة مختلفة تمامًا، وطعمه فعلًا مميز!"

ويضيف أن هذه الأشجار أيضًا تأتي في شكل مقزم، ويمكن زراعتها بسهولة على الأسطح أو في شرفات مشمسة.

سعر زهيد... وفاكهة بثمارها في بيتك

من المدهش أن تكون هذه الأشجار المثمرة، كاملة النمو، متاحة بأسعار تبدأ من 150 جنيه والصغيرة من 70 إلى 100 جنيه حسب نوعها وعمرها.

يقول أحمد: "يعني بدل ما تشتري ربع كيلو بلو بيري بـ200 جنيه، تقدر تشتري الشجرة نفسها بـ150 جنيه، وتاخد منها كل موسم، ولفترات طويلة!".

زراعة فوق الأسطح... لمسة جمالية وفائدة غذائية

يشدد أحمد على أن هذه الأشجار ليست فقط مصدرًا للفاكهة الطازجة، بل تضيف لمسة جمالية وعطرية للمنازل، وتعزز العلاقة بين الناس والطبيعة:

"إنت مش بس بتزرع، إنت بتعيش مع النبات، وده له تأثير نفسي وصحي هايل."

زراعة الفاكهة الاستوائية لم تعد حلم صعب... اصبحت واقع ممكن فوق سطح بيتك، بأشجار صغيرة، ثمارها كبيرة، وسعرها في المتناول.

الببينو

شجرة الببينو

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