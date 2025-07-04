عصير التوت البري للوقاية من الإصابة بالتهابات المسالك البولية

لطالما ساد اعتقادٌ شائعٌ بأن عصير التوت البري أو مكملاته يساهم في الوقاية من التهابات المسالك البولية وعلاجها، ففي الوقت الذي نعلم فيه الأثر العميق لما نستهلكه على صحتنا وعافيتنا، يتساءل الكثيرون عن مدى صحة هذه المزاعم. في هذا السياق، تشارك الدكتورة إميلي سلوبنيك، أخصائية المسالك البولية لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، الأدلة العلمية وراء هذه الادعاءات.

لماذا يُستخدم التوت البري في علاج التهابات المسالك البولية؟

يحتوي التوت البري على مركب نشط يُعرف باسم بروانثوسيانيدين (PAC)، وهو فلافونويد يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. يعمل هذا المركب على تثبيط التصاق بكتيريا الإشريكية القولونية وغيرها من البكتيريا ببطانة المثانة، ما يقلل من فرص حدوث العدوى. يُعتقد أن زيادة تركيز PAC في البول يساهم في الوقاية من التهابات المسالك البولية.

وأضافت الدكتورة سلوبنيك أن زيادة شرب الماء تُعد خطوة منطقية لتخفيف البكتيريا في المثانة والتخلص منها، وقد أظهرت إحدى الدراسات البحثية أن النساء اللواتي استهلكن ما لا يقل عن 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا عانين من نوبات أقل من أعراض التهاب المسالك البولية.

رآي العلم عن التوت البري والتهابات المسالك البولية

تشير الدراسات إلى أن تناول 36 ملليجرامًا من PAC يوميًا قد يساهم في الوقاية من التهابات المسالك البولية. ومع ذلك، هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتحديد عدد مرات تناول هذه الكمية لضمان فعاليتها. في تجربة سريرية، وُجد أن مستخلص التوت البري بتركيز 36 ملليغرامًا من PAC كان فعالًا عند استخدامه مرتين يوميًا لمدة سبعة أيام.

في المقابل، أشارت سلسلة من 10 تجارب سريرية التي أُجريت عام 2024 إلى أن استخدام منتجات التوت البري يوميًا قلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية فقط عند استمرار الاستخدام لفترة تتراوح بين 12 إلى 24 أسبوعًا.

يُعد عدم معرفة كمية PAC في منتجات التوت البري، وخاصةً في المكملات الغذائية، عاملًا مؤثرًا في عدم انتظام الجرعات. هذا يعني أن المنتجات قد لا تحتوي دائمًا على كمية كافية من المركب الفعال لمنع التصاق البكتيريا بجدار المثانة.

ومع ذلك، تنص إرشادات الجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية حول التهابات المسالك البولية المتكررة لدى النساء على أن الأطباء قد يقترحون استخدام منتجات التوت البري للوقاية من التهابات المسالك البولية نظرًا لانخفاض مخاطرها.

هل التوت البري خيار فعال؟

لخصت الدكتورة سلوبنيك الأمر قائلة: "التوت البري لن يضر، ولكنه قد يساعد. قد يكون من المفيد تجربته إذا كنت تعاني من التهابات المسالك البولية المتكررة. أنت بحاجة إلى تناول مكمل التوت البري يوميًا للوقاية من التهابات المسالك البولية، وليس فقط للوقاية من أعراضها. أوصي باتباع التعليمات الموجودة على الزجاجة أو العبوة لتحديد الجرعة."

لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان عصير التوت البري أو مكملاته يوفر وقاية أفضل.

فبينما لم تجد التجارب السريرية أي نتائج مهمة لدى من تناولن أقراص التوت البري بعد عام واحد، وجدت دراسة أُجريت عام 2024 أن عصير التوت البري يُحسن نتائج علاج التهابات المسالك البولية. ومع ذلك، تشير دراسات محدّثة إلى أن كلا من أقراص التوت البري وعصيره يُساعدان في تقليل خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

وأوضحت الدكتورة سلوبنيك: "إذا اخترت عصير التوت البري، فتأكد من أنه مكون بنسبة 100% منه، لأن منتج عصير التوت البري المعتاد يحتوي على كمية قليلة جدًا منه ولن يساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية. كما أنه لا توجد جرعة محددة من عصير التوت البري، ويحتوي العصير على نسبة عالية من السكر. لتبسيط الأمور، أنصح بتناول مكمل غذائي يومي من التوت البري للحصول على جرعة مركزة من مضادات البكتيريا النافعة (PACs)."

بالنسبة لمعظم الناس، تُعد مخاطر استخدام منتجات التوت البري للوقاية من التهابات المسالك البولية ضئيلة. لكن التوت البري حمضي وغني بالسكر، مما قد يُسبب اضطرابًا في المعدة وأعراضًا أخرى.

دائمًا استشر مقدم الرعاية الصحية (خاصةً إذا كنتِ حاملًا أو مرضعة) قبل البدء بتناول المكمل الغذائي، لأنه قد يتفاعل مع الأدوية. توخَّ الحذر عند استخدام التوت البري لعلاج التهابات المسالك البولية إذا كنت تعاني من:

حصوات الكلى

داء السكري

ارتفاع الكوليسترول

التهاب المثانة الخلالي (متلازمة ألم المثانة)

مشاكل الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي (IBS).

يجب أيضًا استشارة مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تتناول:

مميعات الدم

أدوية الحساسية

مثبطات مضخة البروتون

الستاتينات

الأدوية الناجعة (مثل المضادات الحيوية)

العلاجات الفعالة والوقاية المنزلية

المضادات الحيوية هي العلاج الوحيد الفعال لالتهابات المسالك البولية. لكن عندما يتعلق الأمر بالوقاية، فإن التوت البري ليس الطريقة الوحيدة للوقاية من العدوى المستقبلية. يمكن تجربة هذه الاستراتيجيات الوقائية المنزلية:

التبول بعد الجماع.

الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب كميات كافية من الماء.

الحد من فرص الإصابة بالإسهال أو الإمساك (الذي يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية) من خلال المواظبة على التبول وتناول أطعمة غنية بالألياف.

الحد من تناول الأطعمة والمشروبات التي تهيج المثانة، مثل الكافيين أو الكحول أو الحمضيات.

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