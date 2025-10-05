ممرات بديلة جاهزة، غلق مزلقانات السحارة ببني سويف 48 ساعة للصيانة

أعلنت محافظة بني سويف، أن فرع الهيئة القومية لسكك حديد مصر ببني سويف، قرر غلق مزلقات السحارة بمدينة بني سويف لمدة يومين كاملين، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة ومرمات ببلوك السكة الحديد، في إطار خطة الهيئة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة مرافقها، وتأمين حركة القطارات والمركبات على حد سواء.

مواعيد غلق مزلقانات السحارة ببني سويف

ووفقًا لما أوضحته محافظة بني سويف، في بيان لها، فإن الغلق يبدأ من الساعة الخامسة صباح يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، ويستمر حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، أي لمدة 48 ساعة متواصلة يتم خلالها الانتهاء من الأعمال المقررة داخل نطاق المزلقان.

كما أشارت محافظة بني سويف، إلى أنه جرى تحديد طرق بديلة لتخفيف أي تكدسات مرورية محتملة خلال فترة الغلق، حيث يمكن للمواطنين وسائقي المركبات استخدام مزلقان السادات من الجهة البحرية، ومزلقان تزمنت من الجهة القبلية، وذلك لتيسير حركة المرور وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

بني سويف تناشد المواطنين الالتزام بالممرات البديلة

وأكدت محافظة بني سويف، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية المستمرة لتحديث البنية التحتية للسكة الحديد على مستوى الجمهورية، والتي تشمل صيانة وتجديد المزلقانات، ورفع كفاءتها بما يتواكب مع متطلبات السلامة والأمان. وتهدف هذه الجهود إلى الحد من وقوع الحوادث، وضمان حركة آمنة ومنضبطة للقطارات والمركبات والمشاة على حد سواء.

ومن جانبها، تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بالمواطنين ضرورة التعاون والالتزام باستخدام الطرق البديلة التي تم الإعلان عنها، مؤكدة أن هذه الأعمال تأتي لخدمة الصالح العام وحماية الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أن التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالتعليمات خلال فترة الغلق يسهم بشكل كبير في إنجاح خطة التطوير، ويجنب حدوث أي مشكلات مرورية أو مخاطر محتملة.

أعمال تطوير جديدة بالسكة الحديد في بني سويف

وشددت محافظة بني سويف، على أن تطوير مرافق السكة الحديد يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الدولة لتحديث قطاع النقل والمواصلات، باعتباره شريانًا حيويًا يخدم ملايين المواطنين يوميًا، حيث تعمل الحكومة على ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية الأساسية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة، وتعزيز عناصر الأمان والسلامة، ورفع كفاءة التشغيل بشكل عام.

وبهذا تؤكد محافظة بني سويف، أن هذه الإجراءات المؤقتة تأتي في سبيل تحقيق أهداف بعيدة المدى، تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

