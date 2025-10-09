الأعلى للجامعات يتدخل لتصحيح أوضاع 4 طلاب لم يستوفوا الحد الأدنى للقبول ببني سويف الأهلية

قرر المجلس الأعلى للجامعات توفيق أوضاع الطلاب الأربعة بـ جامعة بني سويف الأهلية وتحويلهم إلى جامعات أهلية أخرى تتماشى مع مجموعهم الفعلي في الثانوية الأزهرية، وذلك حفاظًا على استمرار مسيرتهم الدراسية مع الالتزام بالقواعد المنظمة للقبول، بعد عامين من الدراسة.

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يحيل الواقعة للتحقيق

أحال الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، واقعة قبول أربعة طلاب بكليات الجامعة رغم حصولهم على مجموع أقل من الحد الأدنى المقرر، إلى التحقيق الفوري، وذلك لتحديد المسؤول عن مخالفة قواعد التنسيق المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف الأهلية، أن التحقيق سيشمل جميع الأطراف المشاركة في عملية القبول، بعد ثبوت أن الطلاب الأربعة التحقوا بكليات الآداب وطب الأسنان والطب البشري، رغم أن مجموعهم في الثانوية العامة لم يصل إلى الحد الأدنى المطلوب لهذه الكليات، وهو ما ترتب عليه عدم إدراج أسمائهم على نظام الجامعات الأهلية منذ التحاقهم قبل عامين.

وأشار رئيس جامعة بني سويف الأهلية، إلى أن الطلاب الأربعة من خريجي الثانوية الأزهرية، وأن عملية القبول استندت إلى معادلة للمجموع لم تكن دقيقة من جانب شؤون الطلاب آنذاك، مما أدى إلى خطأ إداري سمح لهم بالالتحاق بكليات لا تتناسب مع درجاتهم، مبينا أن اثنين من الطلاب يدرسان بكلية طب الأسنان، بينما التحق طالب بكلية الطب البشري وآخر بقسم المساحة بكلية الآداب.

الأعلى للجامعات يقرر تحويلهم لجامعات أهلية أخرى

وأكد أن المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، بعد دراسة الواقعة، قرر توفيق أوضاع الطلاب الأربعة من خلال تحويلهم إلى جامعات أهلية أخرى تتماشى مع مجموعهم الفعلي في الثانوية الأزهرية، وذلك حفاظًا على استمرار مسيرتهم الدراسية مع الالتزام بالقواعد المنظمة للقبول.

وشّدد رئيس جامعة بني سويف الأهلية، على أن الجامعة لن تتهاون في محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في الواقعة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمان انتظام العملية التعليمية وفق اللوائح، مع اتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

خطأ إداري يُربك مستقبل 4 طلاب بجامعة بني سويف

في سياق متصل، أعرب الطالب أسامة أحمد ماهر، المقيد بالفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم المساحة بـ جامعة بني سويف الأهلية، عن صدمته من القرار بعد عامين من الدراسة والنجاح، موضحًا أنه فوجئ بإخطاره بعدم قيده على نظام الجامعات الأهلية، رغم التزامه بالحضور وسداد المصروفات، موضحًا أنه لم يتلق حتى الآن إخطارًا رسميًا بجهة التحويل الجديدة، مشددًا على أن الطالب لا يجب أن يتحمل تبعات خطأ إداري.

ومن جانبه، كشف مصدر مسؤول بـ جامعة بني سويف الأهلية، أن الواقعة محل تحقيق شامل، وأن لجنة مختصة تراجع ملفات القبول للدفعات السابقة للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة، مؤكدًا تعاون الجامعة الكامل مع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية لتصحيح الموقف وضمان الشفافية والانضباط في منظومة التعليم الجامعي الأهلي.

