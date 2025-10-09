بني سويف تستقبل 1196 سائحًا من 12 جنسية خلال سبتمبر الماضي

أعلنت محافظة بني سويف، أن عدد السائحين والزوار الذين استقبلتهم المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي، تجاوز 1100 سائح وزائر من مختلف دول وجنسيات العالم، حيث جاء الأوروبيون في الصدارة من دول: ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا.

بني سويف تستقبل 1196 سائحًا في سبتمبر

يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تنفذها المحافظة برعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وإبراز ما تمتلكه من مقومات أثرية وتاريخية وبيئية فريدة، تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع السياحي، لاسيما وأن السياحة تمثل أحد أهم المحاور في الاستراتيجية التنموية للمحافظة.

بني سويف تستقبل 1196 سائحًا في سبتمبر

وبحسب تقرير الإدارة العامة للسياحة بديوان عام محافظة بني سويف، فقد بلغ إجمالي عدد السائحين والزوار خلال سبتمبر 2025 نحو 1196 سائحًا وزائرًا، منهم 839 سائحًا من دول أوروبية كألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وذلك أثناء مرور رحلاتهم النيلية ببني سويف على متن الفنادق العائمة.

بني سويف تستقبل 1196 سائحًا في سبتمبر

كما استقبلت المواقع الأثرية والدينية والسياحية بالمحافظة 357 سائحًا وزائرًا آخرين، من بينهم جنسيات متنوعة مثل الهولنديين والإسبان والإنجليز والفرنسيين والأمريكيين واليابانيين والرومانيين والألمان والإيطاليين والبرازيليين والمجريين، إضافة إلى بعض الأفواج المحلية القادمة من محافظات مصرية مختلفة، الأمر الذي يعكس التنوع الثقافي الكبير للسياحة الوافدة إلى بني سويف.

هرم ميدوم ودير الحمام أبرز المزارات

وشملت أبرز المزارات التي زارها السائحون هرم ميدوم بمركز الواسطى، ودير الحمام بمركز ناصر، إلى جانب عدد من المواقع التاريخية والدينية التي تحتفظ بقيمتها الحضارية وتعكس عراقة المحافظة.

وأبدى السائحون والزوار إعجابهم بجمال الطبيعة وتنوع المقومات السياحية التي تتميز بها بني سويف، إلى جانب حفاوة الاستقبال واعتدال الطقس الذي يميزها على مدار العام، الأمر الذي يجعلها مقصدًا سياحيًا واعدًا.

بني سويف تستقبل 1196 سائحًا في سبتمبر

من جانبها، أوضحت رانيا عزت، مدير عام السياحة محافظة بني سويف، أن ذلك النجاح يأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستقبال السائحين، وتقديم خدمات متميزة ومعلومات شاملة حول أهم المعالم السياحية والأثرية، مؤكدة أن السائحين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب المحافظة لتسهيل وتنظيم زياراتهم، وقدموا شكرهم للقيادات التنفيذية على حسن التنظيم وتوفير كل سبل الراحة.

وأشارت مدير عام السياحة، إلى أن بني سويف تحقق خطوة جديدة نحو تعزيز مكانتها على خريطة السياحة المحلية والدولية، بما يسهم في زيادة معدلات السياحة الوافدة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.