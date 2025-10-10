الجمعة 10 أكتوبر 2025
3900 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية شاويش ببني سويف

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية لأهالي شاويش ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية شاويش التابعة لمركز إهناسيا، وذلك على مدار يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث نجحت القافلة في تقديم أكثر من 3900 خدمة طبية وصحية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

قافلة طبية مجانية لأهالي شاويش ببني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم هذه القوافل الطبية التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشددًا على حرص المحافظة على التنسيق المتواصل مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الصحية للمواطنين في أماكنهم، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، أن القافلة التي جرى تنظيمها بقرية شاويش ضمت ثمانية عيادات في سبعة تخصصات شملت: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، والأسنان. 

وأشرف على فعالياتها كل من: الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسئول المعلومات، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

توقيع الكشف الطبي على 1383 مريضًا مجانًا

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1383 مريضًا وصرف العلاج اللازم لهم مجانًا، فضلًا عن إجراء 22 فحص معمل دم، و29 فحص معمل طفيليات، و7 حالات أشعة عادية، وتحويل 3 مرضى لعمل تقارير طبية ونفقة دولة، بالإضافة إلى تحويل 3 حالات أخرى للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 85 فحص موجات فوق صوتية.

كما تضمنت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات مهمة من بينها: الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية، بجانب التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطن، ليصل بذلك إجمالي ما قدمته القافلة من خدمات طبية متنوعة إلى 3903 خدمات مجانية، بما يعكس نجاح جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في بني سويف.

