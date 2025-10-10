محافظ بني سويف يصلي الجمعة وسط المواطنين ويستمع لمطالبهم

أستمع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين من مختلف الفئات، عقب عودته من مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة "المدن تُشكّل المستقبل" بمدينة جنيف السويسرية، وذلك خلال تواجده بمسجد عمر بن عبد العزيز لأداء صلاة الجمعة.

محافظ بني سويف يلتقي بعض المواطنين عقب صلاة الجمعة

محافظ بني سويف يلتقي المواطنين عقب صلاة الجمعة

التقى محافظ بني سويف، بعدد من الأهالي الذين عرضوا عليه مشكلاتهم واحتياجاتهم، سواء المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة أو بعض المطالب الشخصية، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم وفق الإمكانات المتاحة وبما يتماشى مع القانون.

وأوضح محافظ بني سويف، أن مثل هذه اللقاءات الميدانية تسهم في تعزيز جسور الثقة بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، وتتيح التعرف عن قرب على أولوياتهم واحتياجاتهم، مشيرًا إلى أنه وجّه مكتبه باستلام الطلبات المقدمة من المواطنين وتسجيل بياناتهم للتواصل المباشر، بجانب تكليف رئيس المدينة بسرعة بحث بعض الموضوعات الحيوية، فضلًا عن توجيه لجنة من وحدة حقوق الإنسان بالإدارة العامة لخدمة المواطنين لزيارة إحدى الأسر الأولى بالرعاية، ودراسة حالتها الاجتماعية تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الدعم المناسب.

محافظ بني سويف يلتقي بعض المواطنين عقب صلاة الجمعة

محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة مع الأهالي

كان محافظ بني سويف، قد أدى صلاة الجمعة وسط المواطنين، وأستمع إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والتي تناولت المبادرة الوطنية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "صحّح مفاهيمك"، معتبرًا إياها مشروعًا وطنيًا جليلًا لبناء الإنسان المصري القوي من خلال تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، وترسيخ قيم الانتماء والانضباط.

كما سلطت الخطبة الضوء على قضايا مجتمعية مهمة مثل الغش في المعاملات والامتحانات، وتخريب الممتلكات العامة، والخلافات الأسرية التي تؤدي إلى الطلاق، مؤكدًا أن هذه السلوكيات السلبية يجب التصدي لها بالوعي والتربية الصحيحة.

عودة محافظ بني سويف من مؤتمر جينيف

جاء ذلك عقب عودة محافظ بني سويف لمهام عمله بعد مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة بجنيف، الذي عُقد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 40 دولة، ونظمته اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومبادرة المدن العالمية، وكان المؤتمر فرصة مهمة للاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال التنمية الحضرية واستدامة المدن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.