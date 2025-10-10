الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

7 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بانتخابات التجديد النصفي لأطباء بني سويف

انتخابات التجديد
انتخابات التجديد النصفي لأطباء بني سويف، فيتو

تشهد محافظة بني سويف، اليوم الجمعة أعمال انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء على 4 مقاعد بمجلس النقابة، والذي يضم 9 أعضاء بالإضافة إلى النقيب، وسط أجواء من الهدوء والتنظيم وإقبال ملحوظ من أعضاء الجمعية العمومية.

انتخابات التجديد النصفي لأطباء بني سويف

وأوضح الدكتور عماد البنا، نقيب أطباء بني سويف، أن العملية الانتخابية بدأت في التاسعة صباحًا بمقر النقابة بكورنيش النيل، بحضور المستشار محمود عبدالرحمن رئيس لجنة الانتخابات، الذي أشرف على بدء الاقتراع السري ومتابعة سير العملية منذ اللحظات الأولى، لافتًا إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت يبلغ نحو 4000 طبيب من أبناء المحافظة.

7 مرشحين بالتجديد النصفي لأطباء بني سويف

وأضاف نقيب أطباء بني سويف، أن 7 مرشحين يتنافسون على المقاعد الأربعة التي يشملها التجديد النصفي، لاستكمال تشكيل مجلس النقابة الحالي المكون من تسعة أعضاء بخلاف النقيب، مشيرًا إلى أن الانتخابات تسير في أجواء مهنية تسودها روح التعاون والاحترام المتبادل بين المرشحين.

كما أوضح نقيب أطباء بني سويف، أن الانتخابات لا تقتصر على النقابة الفرعية ببني سويف فقط، بل تمتد أيضًا إلى ستة مقاعد على مستوى النقابة العامة للأطباء بالقاهرة، مبينًا أن قائمة المرشحين السبعة ببني سويف تضم: أحمد حمادة عشري، أحمد ناجي، أحمد إبراهيم، تامر عاطف، يونا حنا، محمود سيد، إلى جانب مرشح من شباب الأطباء.

موعد إعلان نتيجة انتخابات أطباء بني سويف

من جانبه، أكد المستشار محمود عبدالرحمن رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفي لأطباء بني سويف، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون معوقات، مشيدًا بالتزام الأطباء بالإجراءات والتعليمات المقررة من اللجنة العامة للانتخابات، لافتًا إلى أن اللجنة وفرت كافة سبل الراحة للناخبين لتيسير عملية التصويت حتى إغلاق اللجان.

واختتم رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفي لأطباء بني سويف، تصريحاته بالتأكيد على أن فرز الأصوات سيبدأ فور غلق الصناديق، على أن تُعلن النتائج النهائية مساء اليوم، وسط شفافية كاملة وإشراف قضائي يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

3900 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية شاويش ببني سويف

الأعلى للجامعات يتدخل لتصحيح أوضاع 4 طلاب لم يستوفوا الحد الأدنى للقبول ببني سويف الأهلية

بني سويف تستقبل 1196 سائحًا من 12 جنسية خلال سبتمبر الماضي

بدء تلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات النواب 2025 ببني سويف (صور)

عهدة شخصية، بدء تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ببني سويف

بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

ممرات بديلة جاهزة، غلق مزلقانات السحارة ببني سويف 48 ساعة للصيانة

بالأسماء، إصابة 9 فتيات في تصادم ميكروباصين بطريق دمو - ببني سويف

بالأسماء، إصابة سائق و9 طلاب في انقلاب ميكروباص ببني سويف

جنازة مهيبة لتشييع جثامين 4 شباب ضحايا حادث الأوسطي بمسقط رأسهم ببني سويف (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف انتخابات التجديد النصفي لاطباء بني سويف

مواد متعلقة

3900 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية شاويش ببني سويف

الأعلى للجامعات يتدخل لتصحيح أوضاع 4 طلاب لم يستوفوا الحد الأدنى للقبول ببني سويف الأهلية

بني سويف تستقبل 1196 سائحًا من 12 جنسية خلال سبتمبر الماضي

بدء تلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات النواب 2025 ببني سويف (صور)

عهدة شخصية، بدء تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ببني سويف

بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

ممرات بديلة جاهزة، غلق مزلقانات السحارة ببني سويف 48 ساعة للصيانة

بالأسماء، إصابة 9 فتيات في تصادم ميكروباصين بطريق دمو - ببني سويف

الأكثر قراءة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

حلم ترامب يتبخر، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

سوروب: تلقيت عروض كثيرة لكن تاريخ الأهلي العريق حسم الأمر

مؤتمر الأهلي لتقديم المدرب الجديد ياس سوروب (بث مباشر)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads