7 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بانتخابات التجديد النصفي لأطباء بني سويف

تشهد محافظة بني سويف، اليوم الجمعة أعمال انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء على 4 مقاعد بمجلس النقابة، والذي يضم 9 أعضاء بالإضافة إلى النقيب، وسط أجواء من الهدوء والتنظيم وإقبال ملحوظ من أعضاء الجمعية العمومية.

انتخابات التجديد النصفي لأطباء بني سويف

وأوضح الدكتور عماد البنا، نقيب أطباء بني سويف، أن العملية الانتخابية بدأت في التاسعة صباحًا بمقر النقابة بكورنيش النيل، بحضور المستشار محمود عبدالرحمن رئيس لجنة الانتخابات، الذي أشرف على بدء الاقتراع السري ومتابعة سير العملية منذ اللحظات الأولى، لافتًا إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت يبلغ نحو 4000 طبيب من أبناء المحافظة.

7 مرشحين بالتجديد النصفي لأطباء بني سويف

وأضاف نقيب أطباء بني سويف، أن 7 مرشحين يتنافسون على المقاعد الأربعة التي يشملها التجديد النصفي، لاستكمال تشكيل مجلس النقابة الحالي المكون من تسعة أعضاء بخلاف النقيب، مشيرًا إلى أن الانتخابات تسير في أجواء مهنية تسودها روح التعاون والاحترام المتبادل بين المرشحين.

كما أوضح نقيب أطباء بني سويف، أن الانتخابات لا تقتصر على النقابة الفرعية ببني سويف فقط، بل تمتد أيضًا إلى ستة مقاعد على مستوى النقابة العامة للأطباء بالقاهرة، مبينًا أن قائمة المرشحين السبعة ببني سويف تضم: أحمد حمادة عشري، أحمد ناجي، أحمد إبراهيم، تامر عاطف، يونا حنا، محمود سيد، إلى جانب مرشح من شباب الأطباء.

موعد إعلان نتيجة انتخابات أطباء بني سويف

من جانبه، أكد المستشار محمود عبدالرحمن رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفي لأطباء بني سويف، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم دون معوقات، مشيدًا بالتزام الأطباء بالإجراءات والتعليمات المقررة من اللجنة العامة للانتخابات، لافتًا إلى أن اللجنة وفرت كافة سبل الراحة للناخبين لتيسير عملية التصويت حتى إغلاق اللجان.

واختتم رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفي لأطباء بني سويف، تصريحاته بالتأكيد على أن فرز الأصوات سيبدأ فور غلق الصناديق، على أن تُعلن النتائج النهائية مساء اليوم، وسط شفافية كاملة وإشراف قضائي يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

