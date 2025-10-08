الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدء تلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات النواب 2025 ببني سويف (صور)

بدء تلقي طلبات راغبي
بدء تلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات النواب ببني سويف، فيتو

بدأت، منذ قليل، اللجنة العليا تلقي طلبات المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب 2025 بمحكمة بنى سويف الابتدائية، اليوم الأربعاء، في اليوم الأول لفتح باب تلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة الأربع عن المقاعد الفردية الثمانية التي خُصصت لـ محافظة بني سويف.

<strong>بدء تلقي طلبات راغبي الترشح لإنتخابات النواب ببني سويف</strong>
بدء تلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات النواب ببني سويف

 

دوائر النظام الفردي لإنتخابات النواب ببني سويف

وتضم محافظة بني سويف 4 دوائر بالنظام الفردي لإنتخابات مجلس النواب 2025، لإنتخاب 9 مقاعد، بواقع (مقعدين) بالدائرة الأولى، المكونة من مركز بني سويف وقسما بني سويف وبنى سويف الجديدة، و(3) مقاعد بالدائرة الثانية، المكونة من مركزي الواسطى وناصر، و(مقعد واحد) بالدائرة الثالثة المكونة من مركز إهناسيا، و(3) مقاعد بالدائرة الرابعة المكونة من مراكز ببا وسمسطا والفشن

أول مرشحو النواب على مقاعد الفردي ببني سويف

وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأول لبدء تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الفردية بـ محافظة بني سويف تقدم كل من: يوسف شعبان الجميل، عن حزب مستقبل وطن ومحمد رجب، عن حزب حماة الوطن، بدائرة مركز وبندر بني سويف، وتقدم سامي توفيق "مستقل" وأحمد رمزي "مستقل" عن دائرة إهناسيا.

كما تقدم عبد الله علي مبروك وطه أبو الناظر عن حزب مستقبل وطن وهشام سليم، عن حزب الجبهة الوطنية بدائرة "ببا والفشن وسمسطا" واحمد الجنيدي عن حزب مستقبل وطن ومحمد فاروق يوسف، عن حزب الجبهة الوطنية وعبد الحكيم مسعود، عن حزب النور، بدائرة "ناصر والواسطى".

<strong>بدء تلقي طلبات راغبي الترشح لإنتخابات النواب ببني سويف</strong>
بدء تلقي طلبات راغبي الترشح لإنتخابات النواب ببني سويف

 

 

<strong>بدء تلقي طلبات راغبي الترشح لإنتخابات النواب ببني سويف</strong>
بدء تلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات النواب ببني سويف

 

عهدة شخصية، بدء تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ببني سويف

بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

ممرات بديلة جاهزة، غلق مزلقانات السحارة ببني سويف 48 ساعة للصيانة

بالأسماء، إصابة 9 فتيات في تصادم ميكروباصين بطريق دمو - ببني سويف

بالأسماء، إصابة سائق و9 طلاب في انقلاب ميكروباص ببني سويف

جنازة مهيبة لتشييع جثامين 4 شباب ضحايا حادث الأوسطي بمسقط رأسهم ببني سويف (صور)

بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وكارو ببني سويف

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة ببني سويف

ضبط نصف طن شيبسي وإعدام أغذية فاسدة في حملة رقابية ببني سويف

تخصيص 5 لجان للكشف الطبي وتحليل المخدرات لمرشحي النواب ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب ببني سويف موعد انتخابات النواب 2025 لجان النواب ببني سويف

الأكثر قراءة

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

السيسي: أنباء مشجعة عن مفاوضات وقف الحرب بغزة وأدعو ترامب لحضور التوقيع بشرم الشيخ

ضياء داوود بعد تقديم أوراق ترشحه: نعتمد على ربنا وثقة الشعب

بعد استبعاد أحمد رسلان من ترشيحات النواب، مصادر: قيادات القبائل يطلبون من العرجاني التدخل

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

8 رسائل قوية من وزير الداخلية في حفل الشرطة 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

بعد القفزة الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

أدعية من القرآن والسنة لطلب الرزق، رددها في كل صباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads