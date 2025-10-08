بدء تلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات النواب 2025 ببني سويف (صور)

بدأت، منذ قليل، اللجنة العليا تلقي طلبات المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب 2025 بمحكمة بنى سويف الابتدائية، اليوم الأربعاء، في اليوم الأول لفتح باب تلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة الأربع عن المقاعد الفردية الثمانية التي خُصصت لـ محافظة بني سويف.

دوائر النظام الفردي لإنتخابات النواب ببني سويف

وتضم محافظة بني سويف 4 دوائر بالنظام الفردي لإنتخابات مجلس النواب 2025، لإنتخاب 9 مقاعد، بواقع (مقعدين) بالدائرة الأولى، المكونة من مركز بني سويف وقسما بني سويف وبنى سويف الجديدة، و(3) مقاعد بالدائرة الثانية، المكونة من مركزي الواسطى وناصر، و(مقعد واحد) بالدائرة الثالثة المكونة من مركز إهناسيا، و(3) مقاعد بالدائرة الرابعة المكونة من مراكز ببا وسمسطا والفشن

أول مرشحو النواب على مقاعد الفردي ببني سويف

وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأول لبدء تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الفردية بـ محافظة بني سويف تقدم كل من: يوسف شعبان الجميل، عن حزب مستقبل وطن ومحمد رجب، عن حزب حماة الوطن، بدائرة مركز وبندر بني سويف، وتقدم سامي توفيق "مستقل" وأحمد رمزي "مستقل" عن دائرة إهناسيا.

كما تقدم عبد الله علي مبروك وطه أبو الناظر عن حزب مستقبل وطن وهشام سليم، عن حزب الجبهة الوطنية بدائرة "ببا والفشن وسمسطا" واحمد الجنيدي عن حزب مستقبل وطن ومحمد فاروق يوسف، عن حزب الجبهة الوطنية وعبد الحكيم مسعود، عن حزب النور، بدائرة "ناصر والواسطى".

