إقبال ضعيف على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء (صور)

شهدت لجنة الانتخابات بنقابة أطباء القاهرة تأخرًا في بدء عملية الاقتراع والتصويت، حيث كان من المقرر فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا وبدأ التصويت في العاشرة صباحًا.

ضعف المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

وشهدت لجنة الانتخابات ضعفًا في إقبال الأطباء علي المشاركة في الانتخابات.

كانت النقابة العامة للأطباء دعت أعضاء النقابة للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للأطباء لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية اليوم الجمعة 10 أكتوبر.

وشددت اللجنة على أن عملية التصويت ستتم بشكل سري ومنفرد داخل كابينة أو ساتر مخصص، باستخدام بطاقات ملونة تميز كل مستوى انتخابي، مؤكدة أن أي شكل من أشكال الدعاية داخل مقار الاقتراع محظور تمامًا، حفاظًا على حياد العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي

ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي، الذي يهدف إلى ترسيخ القيم النقابية والمبادئ الأخلاقية التي تحكم العلاقات بين الأطباء، وتعزيز روح الزمالة والمنافسة الشريفة خلال فترة الانتخابات.

الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية

وأوضحت اللجنة أن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية تتضمن حضور أعضاء اللجنة من الهيئة القضائية وممثلي لجنة الإشراف بالنقابة وثلاثة من وكلاء المرشحين، وفي حال غيابهم يتم اختيار ناخبين من الحاضرين لضمان اكتمال النصاب، إضافة إلى التأكد من جاهزية مقار الاقتراع واستيفائها لكافة التجهيزات المطلوبة مثل الكبائن أو السواتر التي تضمن سرية التصويت وعدم التأثير على إرادة الناخبين.

وأشارت إلى أن اللجنة ستتولى مراجعة واستلام الكشوف والبطاقات الانتخابية والنماذج الخاصة بالاقتراع، بعد فض الشمع الأحمر من الصناديق بحضور مندوبي النقابة العامة، كما سيتم التأكد من خلو صناديق الاقتراع قبل غلقها بالشمع الأحمر استعدادًا لبدء التصويت.

موظفين لكل صندوق انتخابي

وتتضمن العملية التنظيمية وجود موظفين لكل صندوق انتخابي، أحدهما مسؤول عن التحقق من شخصية الناخب عبر كارنيه النقابة أو مستند رسمي، والآخر مسؤول عن تسليم بطاقات التصويت والتأكد من وضعها في الصندوق بشكل صحيح، وبعد الإدلاء بالصوت يقوم الطبيب بغمس إصبعه في الحبر الفسفوري كإجراء يضمن عدم تكرار التصويت.

وأكدت اللجنة أنه يحق لكل مرشح أو وكيله، بموجب توكيل رسمي من النقابة أو الشهر العقاري، دخول مركز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية، كما يحق لممثلي الجمعيات والمنظمات المصرح لها بالمراقبة من قبل اللجنة العامة الحضور وتسجيل بياناتهم في كشوف المراقبين.

يمنع منعا باتا القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية

وشددت اللجنة على أنه يمنع منعًا باتًا القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية داخل مقار اللجان أو محيطها المباشر، كما يُحظر استخدام مكبرات الصوت أو التأثير على الناخبين بأي وسيلة.

ويناط برئيس اللجنة في كل نقابة فرعية حفظ النظام داخل المقر، وله الحق في الاستعانة بقوات الأمن عند الضرورة.

وبحسب القواعد الإرشادية المعلنة، فإن عملية فرز الأصوات ستُجرى في مقر اللجان ذاتها فور إغلاق الصناديق، بحضور المرشحين أو وكلائهم والمراقبين، حيث يتم فرز أصوات المرشحين على مقاعد النقابة العامة أولًا، ثم مرشحي النقابات الفرعية، مع تحرير محاضر رسمية مفصلة بنتائج كل صندوق انتخابي.

وسيعتبر الصوت الانتخابي باطلًا في حال انتخب الطبيب عددًا أكثر أو أقل من المطلوب في البطاقة الانتخابية، أو إذا دوّن أي عبارة على ورقة الاقتراع.

وبعد الانتهاء من الفرز، يتم إعلان نتيجة النقابة الفرعية داخل مركز الاقتراع، فيما تُرسل نتائج النقابات العامة والقطاعات الجغرافية إلى اللجنة العامة بالنقابة في القاهرة، لإجراء الحصر النهائي وإعلان النتائج الرسمية.

كما سيتم جمع جميع النماذج المستخدمة في العملية الانتخابية، وكشوف الناخبين، وبطاقات التصويت، في صناديق مغلقة ومشمعة بالشمع الأحمر، وتسليمها لمندوب النقابة العامة لإيداعها لدى اللجنة العامة، حفاظًا على سلامة المستندات وسرية البيانات.

