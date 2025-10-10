نقيب الأطباء يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي

أدلى الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، بصوته اليوم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بمحافظة القاهرة والتي تجرى بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، بالإضافة لفروع النقابات الفرعية بالمحافظات.

ودعا الدكتور أسامة عبد الحي، جميع الأطباء إلى المشاركة الواسعة والفعالة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، واختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، مشيرا إلى أنه كلما ازدادت نسبة المشاركة، كانت النتيجة أكثر تعبيرا عن إرادة جموع الأطباء.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل بمقار النقابات الفرعية بالمحافظات، لاختيار نصف أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية وممثلي القطاعات الجغرافية.

وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها غلق صناديق التصويت وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.

