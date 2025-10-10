الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقيب الأطباء يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء
ads

أدلى الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، بصوته اليوم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بمحافظة القاهرة والتي تجرى بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، بالإضافة لفروع النقابات الفرعية بالمحافظات.

ودعا الدكتور أسامة عبد الحي، جميع الأطباء إلى المشاركة الواسعة والفعالة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، واختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، مشيرا إلى أنه كلما ازدادت نسبة المشاركة، كانت النتيجة أكثر تعبيرا عن إرادة جموع الأطباء.

 

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل بمقار النقابات الفرعية بالمحافظات، لاختيار نصف أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية وممثلي القطاعات الجغرافية.

وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها غلق صناديق التصويت وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أسامة عبد الحي التجديد النصفي لنقابة الأطباء أسامة عبد الحي أطباء مصر محافظة القاهرة نقيب أطباء مصر نقابة الأطباء نقيب الأطباء صباح اليوم الجمعة دار الحكمة

مواد متعلقة

باستثمارات 50 مليون جنيه، تشغيل وحدتي الحروق المتكاملة والمناظير بمجمع الأقصر الدولي

الصحة: إجراء الكشف الطبي على 3521 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب

الصحة تنظم زيارة لخبير عالمي في زراعة الأعضاء وتجري 28 عملية جراحية بمعهد ناصر

إقبال ضعيف على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء (صور)

فتح باب التصويت في انتخابات الأطباء ودعوة الأعضاء للالتزام بميثاق الشرف الانتخابي

انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء اليوم، منافسة شرسة بين "ائتلاف أطباء مصر" و"قائمة المستقبل"، ونداء من لجنة الانتخابات للأعضاء

اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

الصحة: مستشفى مبرة مصر القديمة يستقبل سنويًا 18 ألف حالة بقسم الطوارئ

الأكثر قراءة

ضربة لـ ترامب، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

لإنقاذ مسيرة الأبيض، جلسة الأسبوع المقبل بين الثلاثي الحاكم بأمره فى الزمالك

سعر الفراخ اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

أول خرق إسرائيلي لاتفاق غزة، زوارق الاحتلال تطلق النار على شارع الرشيد بغزة

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ الشعراوي يوضح بركة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء

تفسير حلم الانتصار فى الحرب بالمنام وعلاقته بالنجاح وتجاوز العقبات

لزيادة البركة في الرزق وتسهيل الزواج، أذكار لا تفوتك في صباح الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads