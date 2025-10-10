الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا

الأموال
الأموال

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

 

تفاصيل الواقعة

 تبين من التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال البالغ قيمتها نحو 50 مليون جنيه، وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غسل أموال تجارة المخدرات قنا القبض على عنصر جنائي مكافحة المخدرات عقارات وأراضي الاجراءات القانونية النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط مطبعة غير مرخصة بشبرا الخيمة

ضربة أمنية، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 90 مليون جنيه

تحرير 946 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حالة المرور في القاهرة والجيزة، سيولة مرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية

الداخلية تكشف حقيقة تعرض عاطل لمحاولة قتل بالجيزة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة زعمت اقتحام الشرطة منزلها بالمنوفية

أبرزها تعزيز التنسيق الأمني، توصيات المؤتمر العربي لمكافحة الإرهاب

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "توك توك المخدرات" بالجيزة وتضبط المتهمين

الأكثر قراءة

ضربة لـ ترامب، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

لإنقاذ مسيرة الأبيض، جلسة الأسبوع المقبل بين الثلاثي الحاكم بأمره فى الزمالك

سعر الفراخ اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

أول خرق إسرائيلي لاتفاق غزة، زوارق الاحتلال تطلق النار على شارع الرشيد بغزة

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ الشعراوي يوضح بركة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء

تفسير حلم الانتصار فى الحرب بالمنام وعلاقته بالنجاح وتجاوز العقبات

لزيادة البركة في الرزق وتسهيل الزواج، أذكار لا تفوتك في صباح الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads