ضبط شخص بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

تبين من التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال البالغ قيمتها نحو 50 مليون جنيه، وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتباشر النيابة المختصة التحقيق.

