أبرزها تعزيز التنسيق الأمني، توصيات المؤتمر العربي لمكافحة الإرهاب

اختتام المؤتمر العربي
اختتام المؤتمر العربي الثامن والعشرين

اختُتمت أعمال المؤتمر العربي الثامن والعشرين للمسئولين عن مكافحة الإرهاب، بإصدار مجموعة من التوصيات المهمة التي تستهدف تعزيز التنسيق الأمني العربي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتزايدة للإرهاب في المنطقة.

وانعقد المؤتمر في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة كبار المسئولين الأمنيين في وزارات الداخلية بالدول العربية، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وشهد المؤتمر مناقشات معمّقة حول تطور أساليب الإرهاب، بما في ذلك تمويل الجماعات المتطرفة، واستخدام الطائرات المسيّرة، وتجنيد الأطفال، واستغلال الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي في تنفيذ وترويج العمليات الإرهابية.

ودعا المشاركون إلى اتخاذ إجراءات عربية فعالة لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون الأمني الثنائي والجماعي لمنع وقوع الهجمات الإرهابية قبل حدوثها.

كما شجب المؤتمر بشدة الأعمال الإرهابية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، مطالبًا بمواقف عربية موحدة وإجراءات عملية للدفاع عن حقوقه ووقف الاعتداءات.

واستعرض المؤتمر تجارب ناجحة من بعض الدول العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات، والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للفكر المتطرف.

ومن المقرر أن تُرفع التوصيات الصادرة عن المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوجيهات تنفيذية.

