الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور في القاهرة والجيزة، سيولة مرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 سيولة مرورية ملحوظة على أغلب الطرق الرئيسية، مع انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتيسير الحركة وضمان انسيابية السير أمام المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أخبار الحوادث اليوم: إحالة سوزي الأردنية للمحاكمة بتهمة غسل الأموال.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة زعمت اقتحام الشرطة منزلها بالمنوفية.. القبض على سائق تحرش بابنته بالدقهلية

الداخلية تكشف حقيقة تعرض عاطل لمحاولة قتل بالجيزة

المحاور الحيوية:
شهد محور 26 يوليو والطريق الدائري سيولة تامة في الاتجاهين، كما انتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو، بينما شهد محور كورنيش النيل سيولة مرورية من مناطق المعادي حتى وسط المدينة.

 الجيزة:
استقرت الحالة المرورية على شارعي الهرم وفيصل ومحور صفط اللبن، مع تواجد ميداني مكثف للخدمات المرورية للتعامل مع أي طارئ.

حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

وتواصل الإدارة العامة للمرور متابعة حركة السيارات من خلال غرف العمليات المركزية، مع التنسيق المستمر مع إدارات مرور القاهرة والجيزة لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة المرور اليوم مرور القاهرة مرور الجيزة الطريق الدائري محور 26 يوليو كوبرى اكتوبر الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية أخبار المرور

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة تعرض عاطل لمحاولة قتل بالجيزة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة زعمت اقتحام الشرطة منزلها بالمنوفية

أبرزها تعزيز التنسيق الأمني، توصيات المؤتمر العربي لمكافحة الإرهاب

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "توك توك المخدرات" بالجيزة وتضبط المتهمين

تحويلات مرورية بالجيزة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل، اعرف التفاصيل

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء صانعة محتوى بالقبض على نجلها دون وجه حق بالنزهة

القبض على 9 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول

ضبط سمسار غسل 40 مليون جنيه من عائدات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

الأكثر قراءة

تدمير 4 طوابق ووقوع مصابين في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بشبرا الخيمة (صور)

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقناة الناقلة

سعر الفراخ اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

أخبار مصر: القبض على مسؤول كبير بالجيزة، غرق شوارع الإسكندرية، إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة، جريمة أسرية تهز الغربية

إعلام إسرائيلي: الجيش بدأ تقليص عدد القوات المشاركة في عمليات غزة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات إفريقيا وأوروبا للمونديال والقنوات الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 3 أصناف والطماطم تسجل 24 جنيها جملة

سعر السمك اليوم، البلطي يتجاوز الـ80 جنيها والبوري يعاود الارتفاع بعد الانخفاض الكبير

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads