حوادث

ضبط مطبعة غير مرخصة بشبرا الخيمة

ضبط مطبعة غير مرخصة
ضبط مطبعة غير مرخصة بالقليوبية وبحوزتها 3 آلاف نسخة كتب مخال

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبحوزته 3 آلاف نسخة من كتب روائية وأدبية مطبوعة بدون تصريح، في مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص بإدارة مطبعة بدون ترخيص لطباعة وبيع العديد من الكتب الروائية والأدبية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف وضبط المدير المسؤول بالمطبعة، وبداخلها 3 آلاف نسخة من الكتب المخالفة، واعترف بارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

