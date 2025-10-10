تحرير 946 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وتم تحرير 946 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع كما تم تحرير 873 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

فوائد الملصق الإلكتروني

ويساهم الملصق الإلكتروني في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، وتسجيل المخالفات إلكترونيًا بطريقة موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز سيادة القانون، كما يمكنه التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عبر المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساعد في ضبط السيارات المبلغ بسرقتها بسرعة أكبر.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

ويسمح الملصق الإلكتروني أيضًا بتحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات المرور بها، ما يتيح توجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة، وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المرور لضبط السيارات المتهالكة والمتروكة وتحقيق الانضباط على الطرق.

