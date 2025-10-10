الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 946 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، وتم تحرير 946 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى رفع 30 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع كما تم تحرير 873 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

 

فوائد الملصق الإلكتروني
ويساهم الملصق الإلكتروني في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، وتسجيل المخالفات إلكترونيًا بطريقة موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز سيادة القانون، كما يمكنه التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عبر المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساعد في ضبط السيارات المبلغ بسرقتها بسرعة أكبر.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة
ويسمح الملصق الإلكتروني أيضًا بتحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات المرور بها، ما يتيح توجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة، وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المرور لضبط السيارات المتهالكة والمتروكة وتحقيق الانضباط على الطرق.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الملصق الالكترونى مخالفات مرور رفع سيارات ودراجات نارية الادارة العامة للمرور ضبط السيارات المتهالكة مصر اليوم

مواد متعلقة

حالة المرور في القاهرة والجيزة، سيولة مرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية

الداخلية تكشف حقيقة تعرض عاطل لمحاولة قتل بالجيزة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة زعمت اقتحام الشرطة منزلها بالمنوفية

أبرزها تعزيز التنسيق الأمني، توصيات المؤتمر العربي لمكافحة الإرهاب

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "توك توك المخدرات" بالجيزة وتضبط المتهمين

تحويلات مرورية بالجيزة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل، اعرف التفاصيل

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء صانعة محتوى بالقبض على نجلها دون وجه حق بالنزهة

القبض على 9 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول

الأكثر قراءة

ضربة لـ ترامب، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

لإنقاذ مسيرة الأبيض، جلسة الأسبوع المقبل بين الثلاثي الحاكم بأمره فى الزمالك

سعر الفراخ اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

أول خرق إسرائيلي لاتفاق غزة، زوارق الاحتلال تطلق النار على شارع الرشيد بغزة

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ الشعراوي يوضح بركة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء

تفسير حلم الانتصار فى الحرب بالمنام وعلاقته بالنجاح وتجاوز العقبات

لزيادة البركة في الرزق وتسهيل الزواج، أذكار لا تفوتك في صباح الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads