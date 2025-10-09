أخبار الفن اليوم: كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر.. راغب علامة يعلق على إنهاء الحرب بغزة.. هناء الشوربجي تكشف حقيقة خلافها مع محمد هنيدي

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها الإعلان عن حفل جديد للفنان العراقي كاظم الساهر في العاصمة السعودية الرياض.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض يوم 30 أكتوبر الجاري.

قال الملحن عزيز الشافعي إنه يعشق صوت الفنانة مي فاروق الذي يعتبره من أقوى الأصوات في الوطن العربي.

أكد الفنان محمد رضوان أن التزامه في تجسيد أي شخصية على الشاشة ينبع من كونها مكتوبة داخل السياق الدرامي للعمل، مشيرًا إلى أن الفن رسالة إنسانية قبل أن يكون أداءً تمثيليًا.

زار الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما بمرافقة الأب فيليب فرج الله الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى، ظهر اليوم الخميس، وذلك في لفتة إنسانية تُعبّر عن الوفاء والتقدير للكابتن حسن شحاتة كابتن نادي الزمالك ومدرب المنتخب الوطني المصري الأسبق.

عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن سعادته بتوقف الحرب في غزة.





حصلت منصة يانجو بلاي Yango play على حقوق عرض فيلم الكوميديا "روكي الغلابة"، مباشرة عقب رفعه من دور العرض السينمائي وتحقيق ما يقرب من 45 مليون جنيه إيرادات.



حصلت منصة يانجو بلاي Yango play على حقوق عرض فيلم الكوميديا "روكي الغلابة"، مباشرة عقب رفعه من دور العرض السينمائي وتحقيق ما يقرب من 45 مليون جنيه إيرادات.

ينتظر عشاق الدراما عملا خليجيا جديدا مقتبسا من الدراما التركية وهو مسلسل المرسى الذي سينطلق قريبا عبر منصة “شاهد” وقناة MBC1.

أحيا الفنان تامر عاشور واحدة من أقوى حفلاته في التجمع الخامس وسط حضور كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.