أخبار الفن اليوم: كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر.. راغب علامة يعلق على إنهاء الحرب بغزة.. هناء الشوربجي تكشف حقيقة خلافها مع محمد هنيدي
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها الإعلان عن حفل جديد للفنان العراقي كاظم الساهر في العاصمة السعودية الرياض.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر
يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض يوم 30 أكتوبر الجاري.
عزيز الشافعي: مي فاروق من أقوى الأصوات في الوطن العربي
قال الملحن عزيز الشافعي إنه يعشق صوت الفنانة مي فاروق الذي يعتبره من أقوى الأصوات في الوطن العربي.
محمد رضوان: أمثل الإنسان في كل حالاته والمسرح هو مصدر سعادتي (فيديو)
أكد الفنان محمد رضوان أن التزامه في تجسيد أي شخصية على الشاشة ينبع من كونها مكتوبة داخل السياق الدرامي للعمل، مشيرًا إلى أن الفن رسالة إنسانية قبل أن يكون أداءً تمثيليًا.
الأب بطرس دانيال يزور الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى
زار الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما بمرافقة الأب فيليب فرج الله الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى، ظهر اليوم الخميس، وذلك في لفتة إنسانية تُعبّر عن الوفاء والتقدير للكابتن حسن شحاتة كابتن نادي الزمالك ومدرب المنتخب الوطني المصري الأسبق.
راغب علامة يعلق على إنهاء الحرب في غزة
عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن سعادته بتوقف الحرب في غزة.
مباشرة من السينمات، منصة رقمية تحصل على حقوق عرض فيلم "روكي الغلابة"
حصلت منصة يانجو بلاي Yango play على حقوق عرض فيلم الكوميديا "روكي الغلابة"، مباشرة عقب رفعه من دور العرض السينمائي وتحقيق ما يقرب من 45 مليون جنيه إيرادات.
هناء الشوربجي تكشف حقيقة خلافها مع محمد هنيدي: "مفيش مشاكل.. وأفتقد الونس"
موعد بدء عرض مسلسل المرسى
ينتظر عشاق الدراما عملا خليجيا جديدا مقتبسا من الدراما التركية وهو مسلسل المرسى الذي سينطلق قريبا عبر منصة “شاهد” وقناة MBC1.
تامر عاشور يتألق خلال حفلته بالتجمع الخامس (فيديو)
أحيا الفنان تامر عاشور واحدة من أقوى حفلاته في التجمع الخامس وسط حضور كبير.
