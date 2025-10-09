هناء الشوربجي تكشف حقيقة خلافها مع محمد هنيدي: "مفيش مشاكل.. وأفتقد الونس"

حلت الفنانة هناء الشوربجي كضيفة علي برنامج ورقة بيضا تقديم الإعلامية يمنى بدراوي المذاع على قناة النهار في تمام الساعة الخامسة كل يوم خميس، لتتحدث عن أعمالها الفنية السابقة وتكشف عن قصة حبها الوحيدة مع المخرج حسن عفيفي.

هناء الشوربجي

تحدثت الفنانة هناء الشوربجي عن بداية دخولها الوسط الفني قائلة، "أول خطواتي الفنية كانت من خلال فرقة رضا، منذ كنت في مرحلة الثانوية العامة، لم أحصل علي مجموع كبير، بسبب السفر الكثير، فقد سافرت حول العالم لمدة سنوات طويلة من خلال فرقة رضا، والتحقت بالفرقة منذ المرحلة الاعدادية، ووجودي بها عطلني عن الثانوية العامة لمدة ٣ سنوات، لأني كنت اسافر مع الفرقة في فترة الامتحانات، فكان السفر بالنسبة لي أهم".

كما تحدثت عن مشوارها الفني الثاني مع الفنان محمد صبحي التي تدربت علي يديه قائلة، "جاءت لي فرصة مع الفنان محمد صبحي في أول بطولة مطلقة من خلال مسرحية انتهي الدرس ياغبي، فقد تعلمت منه كيفية الوقوف على المسرح والالتزام، وبدأت مشواري معه ونجحت من خلاله".

وعن ما تعلمته من الفنان محمد صبحي قالت: " تعلمت منه الالتزام، وأن الخطأ غير مسموح، وكان يرفض الفنان يشارك في عمل آخر حتى يلتزم بشدة في الذي يقدمه للجمهور".

وتحدثت الشوربجي عن صديقتها الفنانة سعاد نصر قائلة: "كانت صديقتي الوحيدة من الوسط الفني، وتحدثت معي قبل إجراء العملية، وقالت لي تفاصيلها ولم امنعها لأنها لم تكن المرة الأولي التي تجري فيها هذه النوعية من العملية، وكنت أزورها يوميا وهي في الغيبوبة ولكن تلك المرة كانت الوفاة بسبب خطأ في البنج".

وكشفت مفاجأة بشأن مسرحية الجوكر قائلة، كانت المسرحية مكتوبة لي في الأساس قبل ماجدة الخطيب ولكن فوجئت وقتها أنني حامل، فاعتذرت عن العمل، ثم دارت الأيام وكانت ماجدة الخطيب مسافرة وقدمت المسرحية وقتها، ثم حدثت خلافات بينها وبين المخرج جلال الشرقاوي، حتى اعتذرت عن العمل وقدمت الدور بدلا منها".

وبشأن وجود خلافات بينها وبين محمد هنيدي قالت، ماهي إلا شائعات ولا يوجد أي خلافات بيننا، فهو شخص جميل أوي وكان في منتهى الأدب والاحترام خلال التصوير ولا يوجد أي خلافات على الإطلاق".

وكشفت عن رأيها في افتتاح دينا مدرسة للرقص، "بالتأكيد فكرة جيدة، خاصة أنه لا يوجد مدارس للرقص الشرقي في مصر، لذا يكون الأفضل أن تكون هنا".

وبشأن رأيها في المخرج محمد سامي قالت، هو مخرج ناجح وشاهد كل أعماله، وبشأن تعاونها مع الفنان كريم محمود عبد العزيز قالت بحبه جدا وتعاونت معه مؤخرا في فيلم طلقني مع دينا الشربيني ".



وتحدثت عن قصة حبها التي استمرت لمدة ٥٠ عاما مع المخرج حسن عفيفي قالت، تعرفت عليه في الفرقة وكان نعم الزوج، ولكنه عاني من المرض في أواخر أيامه، فقد عمل تغيير في المفصل وعاني من الضغط، وبدأت صحته تقل تدريجيا، افتقدت بعد رحيله السند والونس،فكان شخص جميل".

وأضاف، " خرجت من الزواج بأولادي هشام وياسمين، يتمنوا لي الرضا في كل شئ، وأحفادهم، وأيضا الفنانة الجميلة هدى، فبعد وفاة شقيقي أخذتها عني من أجل تربيتها واعتبرت أني لدي ٣ أولاد، حتى قدمت تجربة مسلسل ونيس، فهي فنانة شاطرة ومعجون بالفن".



وتحدثت عن رأيها في عمليات التجميل قائلة، "أنا ضد عمليات التجميل إلا في الضرورة، وخلافي فقط مع الحلوين الذين يقومون بعمليات تجميل، فالجميع أصبح شبه بعضه، والدليل علي ذلك الفنانة عائشة الكيلاني لم تعمل مرة أخري بعد عملية التجميل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.