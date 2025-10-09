الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر عاشور يتألق خلال حفلته بالتجمع الخامس (فيديو)

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

 أحيا الفنان تامر عاشور واحدة من أقوى حفلاته في التجمع الخامس وسط حضور كبير.

حفل تامر عاشور بالتجمع الخامس 

 وقدم تامر عاشور عددا كبيرا من أغانيه منها: هاجي على نفسي، كلموها عني، كما أنه أسعف الحفل بميدلي خاص من أغانيه.

ويستعد النجم تامر عاشور لخوض تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى. 

تامر عاشور يغني للمرة الأولى باللبناني 

أغنية تامر عاشور باللهجة اللبنانية من ألحان وتوزيع ميشال فاضل ومن كلمات علي المولى.

ويستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي مميز يوم 23 أكتوبر المقبل، وسط ترقب كبير من جمهوره في العراق، وذلك في إطار جولته الفنية التي تستهدف عددًا من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل تامر عاشور بالتجمع الخامس الفنان تامر عاشور تامر عاشور

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

إحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور والمتهمين بالتعدي عليه للمحاكمة الجنائية

حماس: اتفاق السلام ينص على وقف نهائي للحرب بغزة

بعد استبعاده من القائمة الوطنية، محمود بدر يعلن عدم ترشحه في انتخابات النواب

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 9-10-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads