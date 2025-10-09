كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر

يحيي الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم ضمن موسم حفلات الرياض، وتطرح التذاكر يوم 15 أكتوبر.

حفل كاظم الساهر في جدة

ومؤخرا أحيا كاظم الساهر حفلا في مدينة جدة، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم كاظم الساهر خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعماله الغنائية، والتي تلاقي تجاوبا كبيرا من الجمهور.



