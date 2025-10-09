راغب علامة يعلق على إنهاء الحرب في غزة

عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن سعادته بتوقف الحرب في غزة.

وكتب راغب علامة في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: “وبعد سنتين من الحرب الدموية وحرب التجويع والإبادة، وأخيرًا تم الاتفاق على وقف القتل والتدمير والاجرام في غزة سلامٌ لأرواح الأبرياء والأطفال في غزة سلامٌ لشعبً مظلوم دفع أثمانًا عظام بسبب مؤامرات الكبار الرحمة للشهداء الأبرياء المظلومين، الشفاء للجرحى المظلومين، الحساب للمجرمين”.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقف الحرب في غزة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه التهنئة للرئيس ترامب لنجاح جهوده الحثيثة في وقف الحرب في قطاع غزة، مبديًا تقديره البالغ لشخص الرئيس الأمريكي، ولحرصه على وقف الحرب في القطاع

