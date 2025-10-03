تجهيزات خاصة لحفل كاظم الساهر في عمان

يستعد الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم الجمعة 3 أكتوبر في العاصمة الأردنية عمان، وسط تجهيزات استثنائية من الناحية الفنية والتنظيمية، تعكس مستوى النجومية الذي يتمتع به "قيصر الغناء العربي".

وتجري التحضيرات على قدم وساق منذ أيام، حيث تم تخصيص مسرح مجهز بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت، لضمان تجربة فنية راقية تليق بجمهور الساهر الذي ينتظر حفلاته بشغف في كل أرجاء الوطن العربي.

ومن المنتظر أن يقدم كاظم الساهر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه، تتنوع بين أعماله الحديثة وأغانيه الكلاسيكية التي شكلت علامات في مسيرته، وسط توقعات بحضور جماهيري كثيف من داخل وخارج الأردن.

أسعار التذاكر تكشف عن فئات متنوعة

كشفت الجهة المنظمة عن تقسيم التذاكر إلى سبع فئات مختلفة، تبدأ من 94.87 دولارًا أمريكيًا للفئة السابعة، وتصل حتى 799.61 دولارًا للفئة الأولى، في خطوة تعكس تنوع الخيارات أمام الجمهور بحسب المواقع والخدمات المرافقة داخل الحفل.

