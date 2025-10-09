الخميس 09 أكتوبر 2025
عزيز الشافعي: مي فاروق من أقوى الأصوات في الوطن العربي

عزيز الشافعي، فيتو
عزيز الشافعي، فيتو

 قال الملحن عزيز الشافعي إنه يعشق صوت الفنانة مي فاروق الذي يعتبره من أقوى الأصوات في الوطن العربي.

 

 وأضاف عزيز الشافعي في تصريح خاص لفيتو أن مي فاروق تمتلك إمكانيات كبيرة للغاية بصوتها حتى إنها لم تستغل تلك الإمكانيات حتى الآن، بالرغم من أنها قدمت أغاني قوية وحققت نجاحات كبيرة.

 

وهنأ عزيز مي فاروق بمناسبة طرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم تاريخي ويتعاون معها في ذلك الألبوم  من خلال أغنية " اللي شافنا ".

 

ألبوم مي فاروق

 وعبرت مى فاروق عن سعادتها، بنجاح أول ألبوماتها الغنائية، والذى حمل عنوان "تاريخى" وضم 9 أغنيات متنوعة ومتميزة، ونشرت مى على صفحتها الرسمية، عبر موقع فيسبوك " كل غنوه في الألبوم ده لها  غلاوه في قلبي ما تتوصفش خصوصا إنه  أول ألبوم ليا بشكركم على كل الحب وبشكر من قلبي كل صناع الألبوم اللي اتشرفت بوجود اسمهم على أغانيا بتمنى من ربنا التوفيق وبتمنى دايما أني أكون سبب في سعادتكم ودعواتكم في كل اللي جاي".. الألبوم من إنتاج مى فاروق ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

