عزيز الشافعي: مي فاروق من أقوى الأصوات في الوطن العربي

قال الملحن عزيز الشافعي إنه يعشق صوت الفنانة مي فاروق الذي يعتبره من أقوى الأصوات في الوطن العربي.

وأضاف عزيز الشافعي في تصريح خاص لفيتو أن مي فاروق تمتلك إمكانيات كبيرة للغاية بصوتها حتى إنها لم تستغل تلك الإمكانيات حتى الآن، بالرغم من أنها قدمت أغاني قوية وحققت نجاحات كبيرة.

وهنأ عزيز مي فاروق بمناسبة طرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم تاريخي ويتعاون معها في ذلك الألبوم من خلال أغنية " اللي شافنا ".

ألبوم مي فاروق

وعبرت مى فاروق عن سعادتها، بنجاح أول ألبوماتها الغنائية، والذى حمل عنوان "تاريخى" وضم 9 أغنيات متنوعة ومتميزة، ونشرت مى على صفحتها الرسمية، عبر موقع فيسبوك " كل غنوه في الألبوم ده لها غلاوه في قلبي ما تتوصفش خصوصا إنه أول ألبوم ليا بشكركم على كل الحب وبشكر من قلبي كل صناع الألبوم اللي اتشرفت بوجود اسمهم على أغانيا بتمنى من ربنا التوفيق وبتمنى دايما أني أكون سبب في سعادتكم ودعواتكم في كل اللي جاي".. الألبوم من إنتاج مى فاروق ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.