ثقافة وفنون

مباشرة من السينمات، منصة رقمية تحصل على حقوق عرض فيلم "روكي الغلابة"

روكي الغلابة، فيتو

حصلت منصة يانجو بلاي Yango play على حقوق عرض فيلم الكوميديا "روكي الغلابة"، مباشرة عقب رفعه من دور العرض السينمائي وتحقيق ما يقرب من 45 مليون جنيه إيرادات. 

 

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك في بطولة فيلم روكي الغلابة نخبة من نجوم الكوميديا والدراما إلى جانب دنيا سمير غانم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتجسد دنيا سمير غانم في الفيلم دور فتاة تعمل بودي جارد (حارسة شخصية) لأحد الأشخاص، والذي يؤدي دوره الفنان محمد ممدوح.

 ويعد هذا الدور تحولًا جديدًا في مسيرة دنيا سمير غانم السينمائية، التي يعد "روكي الغلابة" أولى بطولاتها المطلقة على الشاشة الكبيرة، بعد أن أثبتت جدارتها في البطولات التلفزيونية

أبطال فيلم روكي الغلابة أحمد السبكى أحمد الجندي الفنان محمد ممدوح فيلم روكي الغلابة يانجو بلاي منصة يانجو بلاي محمد ثروت محمد ممدوح

