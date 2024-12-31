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ثقافة وفنون

"القدر" نسخة عربية مستوحاة من المسلسل التركي لعبة القدر

أبطال لعبة القدر،
أبطال لعبة القدر، فيتو

مسلسل القدر، إذا كنت من عشاق الدراما التركية أو تبحث عن عمل يلامس المشاعر الإنسانية ويسلط الضوء على مفهوم القدر في الحياة، فإن "القدر" من أبرز هذه المسلسلات، حيث يقدم قصة عميقة، شخصيات معقدة، ومواقف درامية تستحق المتابعة.

المسلسل التركي لعبة القدر

ويعتبر مسلسل القدر النسخة المعربة من المسلسل التركي لعبة القدر الذي عرض عامي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ كما أذيع أيضًا في الدول العربية منذ سنوات وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

ودار مسلسل لعبة القدر حول قصة حب قوية تجمع بين عمران وديما، وهما زوجين يعشق كل منهما الآخر، لكن حياتهما الزوجية تواجه تحديًا كبيرًا، حيث تعاني ديما من العقم ولا تستطيع الإنجاب، ومع ضغوطات عائلة عمران ورغبة ديما في أن تصبح أمًا، يقرر الزوجان اتخاذ خطوة جريئة بإيجاد أم حاضنة. في هذا السياق، تظهر رفيف، وهي سيدة قادمة من الريف، لتكون الحل الأمثل لهذا الوضع، تنشأ العديد من المواقف والتحديات من جهة عائلة عمران، بالإضافة إلى ظهور محمود، الذي كان يرغب في الزواج من رفيف مما يزيد الأمور تعقيدًا ويضيف صراعًا جديدًا للقصة. 

والمسلسل من إخراج هاكان إنان وأولاس إينان إيناك ومن تأليف كريم سيلان وبطولة أوزجان دنيز، خديجة شنديل، بيجوم كوتوك، متين تشكمز، زينب إلسين، واين ليجيت.

انطلاق عرض مسلسل القدر

وانطلق عرض مسلسل القدر على قناة MBC1 منذ الأحد الماضي ٢٩ ديسمبر، وتعرض الحلقات الجديدة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية ويتم عرض 5 حلقات من المسلسل أسبوعيا من الأحد إلى الخميس.

وسبق  أن بدأ عرض المسلسل يوم ٢٤ ديسمبر الماضي على منصة شاهد في عدد من الدول العربية باستثناء مصر.

أبطال مسلسل القدر 

يشارك في مسلسل القدر نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب كبير أبرزهم رزان جمال وقصي خولي وديمة قندلفت وميلاد يوسف ورندة كعدي ووسام حنا وفيكتوريا عون. 

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