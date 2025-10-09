محمد رضوان: أمثل الإنسان في كل حالاته والمسرح هو مصدر سعادتي (فيديو)

أكد الفنان محمد رضوان أن التزامه في تجسيد أي شخصية على الشاشة ينبع من كونها مكتوبة داخل السياق الدرامي للعمل، مشيرًا إلى أن الفن رسالة إنسانية قبل أن يكون أداءً تمثيليًا.

وقال رضوان، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "أنا بمثل للإنسان.. بمثل الناس في الفرح والحزن، بمثل البني آدم بشكل عام".

وعبّر الفنان عن عشقه الكبير للمسرح، واصفًا إياه بأنه "أفضل مكان للممثل"، مضيفًا: "المسرح هو المكان اللي الممثل بيحس فيه بالسعادة.. وربنا يسهل ونرجع نعمل مسرحيات تاني".

وفي سياق متصل، أعلن محمد رضوان عن استعداده للمشاركة في بطولة مسلسل "شاهد قبل الحذف"، والمقرر عرضه في أوائل شهر نوفمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.