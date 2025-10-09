الخميس 09 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

محمد رضوان: أمثل الإنسان في كل حالاته والمسرح هو مصدر سعادتي (فيديو)

محمد رضوان
محمد رضوان

أكد الفنان محمد رضوان أن التزامه في تجسيد أي شخصية على الشاشة ينبع من كونها مكتوبة داخل السياق الدرامي للعمل، مشيرًا إلى أن الفن رسالة إنسانية قبل أن يكون أداءً تمثيليًا.

وقال رضوان، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "أنا بمثل للإنسان.. بمثل الناس في الفرح والحزن، بمثل البني آدم بشكل عام".

وعبّر الفنان عن عشقه الكبير للمسرح، واصفًا إياه بأنه "أفضل مكان للممثل"، مضيفًا: "المسرح هو المكان اللي الممثل بيحس فيه بالسعادة.. وربنا يسهل ونرجع نعمل مسرحيات تاني".

وفي سياق متصل، أعلن محمد رضوان عن استعداده للمشاركة في بطولة مسلسل "شاهد قبل الحذف"، والمقرر عرضه في أوائل شهر نوفمبر المقبل.

