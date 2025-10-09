ينتظر عشاق الدراما عملا خليجيا جديدا مقتبسا من الدراما التركية وهو مسلسل المرسى الذي سينطلق قريبا عبر منصة “شاهد” وقناة MBC1.

موعد بدء عرض مسلسل المرسى

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل المرسى يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 أكتوبر في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت مصر والسعودية.

النسخة العربية من مسلسل على مر الزمان

ومسلسل المرسى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “على مر الزمان” الذي عُرض لأول مرة عام 2010، وحقق نجاحًا واسعًا استمر لأكثر من 120 حلقة.

ويقدم “المرسى” قصة على مر الزمان برؤية عربية معاصرة، وتدور أحداث المسلسل التركي حول القبطان علي أكارسو الذي يقضي أغلب وقته في رحلات بحرية طويلة، تاركًا خلفه زوجته الوفية جميلة وأطفاله.

لكن رحلاته تغيره، وهناك في الغربة يقع في حب امرأة أوروبية تُدعى كارولين، لتبدأ سلسلة من الصراعات بين حبه الجديد وواجبه تجاه عائلته.

يشارك في بطولة المسلسل العربي: عبد المحسن النمر، عائشة كاي، خالد البريكي، أحمد شعيب، أصايل محمد، ميلا الزهراني، عزام النمري، سارة الحربي وغيرهم، وهو من إخراج فكرت قاضي.

من المتوقع أن يقدم العمل تجربة درامية عاطفية غنية تجمع بين عمق القصة الأصلية وخصوصية البيئة العربية.

