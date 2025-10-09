أخبار الرياضة اليوم: أبوظبي تستضيف السوبر المصري رسميا.. منتخب الجزائر يصعد لكأس العالم.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح.. بعثة الفراعنة تصل القاهرة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تستضيف أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بطولة كأس السوبر المصري، بمشاركة 4 أندية وهم الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز، يوم 6 نوفمبر المقبل، بالتعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

تأهل منتخب الجزائر، رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره منتخب الصومال، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

استأنف، اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي مقطع فيديو لـ محمد هاني ومحمود حسن تريزيجيه وهما يستعرضان كرة كأس العالم 2026 من داخل ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أُلغيت مباراة منتخب مالاوي ضد غينيا الاستوائية، والتي كانت مقررة مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، بسبب احتجاج لاعبي غينيا وامتناعهم عن السفر.

وبذلك سيحصد منتخب مالاوى ثلاث نقاط، أما غينيا الاستوائية باتت حظوظه في بلوغ المونديال شبه منعدمة.

وصلت منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، على متن طائرة مصر للطيران، قادمة من مطار الملك محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، بعد التأهل لمونديال كأس العالم 2026 والذي يقام بأمريكا وكندا والمكسيك.

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، رسميا فوز الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب فريق ميلان، بجائزة لاعب شهر سبتمبر الماضي في الكالتشيو.

وفاز بوليسيتش بالجائزة، بعدما تفوق على بقية المرشحين، وهم: باشيروتو (كريمونيزي)، دي بروين (نابولي)، ديماركو (إنتر ميلان)، كريستوفيتش (أتالانتا)، وأورسوليني (بولونيا).

يواجه النجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد، مستقبلا غامضا مع العملاق الإسباني، وسط اهتمام كبير من جانب عدد من الأندية السعودية التي تسعى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويُعد البرازيلي، الذي استعاد تألقه مجددا في المباريات الأخيرة تحت قيادة تشابي ألونسو، أحد أهم العناصر في الفريق، وعنصرًا محوريًا في المشروع الرياضي لريال مدريد في السنوات الأخيرة.

يسعى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن يظل عالم كرة القدم "منفتح الذهن" بشأن المواعيد التي يمكن أن تُقام فيها بطولات كأس العالم.

وجرت العادة أن تُقام البطولة خلال أشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي، باستثناء نسخة 2022 في قطر، التي أُقيمت في ديسمبر لتجنب اللعب في أشد ظروف الطقس حرارة.

حدد مسئولو ليفربول الإنجليزي، بديل محمد صلاح لاعب الريدز تحسبا لرحيله خلال الفترة المقبلة، رغم الإعلان في أبريل الماضي تجديد عقده لمدة موسمين.

وتعاقد ريتشارد هيوز المدير الرياضي في بورنموث مع سيمينيو، بعد أن شاهد أداءه الرائع في بريستول سيتي، لكنه تألق هذا الموسم وأصبح عنصرًا أساسيًا مميزا.

