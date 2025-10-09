الخميس 09 أكتوبر 2025
رياضة

نجم ميلان يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

كريستيان بوليسيتش
كريستيان بوليسيتش لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، رسميا فوز الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب فريق ميلان، بجائزة لاعب شهر سبتمبر الماضي في الكالتشيو.

وفاز بوليسيتش بالجائزة، بعدما تفوق على بقية المرشحين، وهم: باشيروتو (كريمونيزي)، دي بروين (نابولي)، ديماركو (إنتر ميلان)، كريستوفيتش (أتالانتا)، وأورسوليني (بولونيا).

وقالت الرابطة في بيان رسمي، أنه سيتم تسليم بوليسيتش جائزة لاعب شهر سبتمبر، خلال مباراة فريقه ميلان المقبلة ضد فيورنتينا، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر، على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا.

 

نابولي وروما يتقاسمان ترتيب الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولي 

ويتقاسم نابولي وروما قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، قبل فترة التوقف الدولي شهر أكتوبر الجاري.

 

ترتيب الدوري الإيطالي 

1- نابولي 15 نقطة
2- روما 15 نقطة
3- ميلان 13 نقطة
4- إنتر 12 نقطة
5- يوفنتوس 12 نقطة
6- أتالانتا 10 نقاط
7- بولونيا 10 نقاط
8- كومو 9 نقاط
9- ساسولو 9 نقاط
10- كريمونيزي 9 نقاط
11- كالياري 8 نقاط
12- أودينيزي 8 نقاط
13- لاتسيو 7 نقاط
14- بارما 5 نقاط
15- ليتشي 5 نقاط
16- تورينو 5 نقاط
17- فيورنتينا 3 نقاط
18- فيرونا 3 نقاط
19- جنوى نقطتان
20- بيزا نقطتان

