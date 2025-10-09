ريال مدريد يحدد سعر بيع فينيسيوس جونيور إلى أندية الدوري السعودي

يواجه النجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد، مستقبلا غامضا مع العملاق الإسباني، وسط اهتمام كبير من جانب عدد من الأندية السعودية التي تسعى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويُعد البرازيلي، الذي استعاد تألقه مجددا في المباريات الأخيرة تحت قيادة تشابي ألونسو، أحد أهم العناصر في الفريق، وعنصرًا محوريًا في المشروع الرياضي لريال مدريد في السنوات الأخيرة.

أهلي جدة والنصر يرغبان في التعاقد مع فينيسيوس

وحاولت العديد من الأندية السعودية الكبرى، على رأسها الأهلي والنصر، التعاقد مع النجم البرازيلي في وقت سابق، إذ أجرت اتصالات مباشرة معه، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل؛ بسبب تمسك اللاعب باللعب في أوروبا.

طريق مسدود

وبحسب تقرير صحيفة "Oglobo" فإن ريال مدريد يواجه طريقا مسدودا مع اللاعب البرازيلي، وقد يفكر بالفعل في بيع عقده للدوري السعودي، مقابل مبلغ مالي ضخم.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد لم يتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق مع فينيسيوس جونيور، بسبب الخلافات حول الجوانب المالية للعقد الجديد، الأمر الذي أثار قلق مجلس إدارة النادي من إمكانية رحيل اللاعب قريبًا.

قيمة عقد فينيسيوس مع ريال مدريد

ويتضمن عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد، والممتد حتى يونيو 2027، مفاوضات مستمرة بين الطرفين بشأن التجديد، حيث يصر الرئيس فلورنتينو بيريز على عرض بقيمة 22 مليون يورو سنويًا إلى جانب مكافآت أداء، في المقابل يطالب اللاعب وممثلوه برفع القيمة إلى 25 مليون يورو سنويًا إضافةً إلى مكافأة خاصة لتوقيع العقد الجديد.

ريال مدريد يحدد سعر بيع فينيسيوس

في حال عدم إحراز أي تقدم، قد يختار النادي الإسباني التفاوض مع الأندية السعودية بشأن رحيل المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا قبل انتهاء عقده، متجنبًا انتقالًا مجانيًا في 2027.

وكشفت إذاعة "كادينا سير"، أن ريال مدريد سيطلب ما يقرب من 250 مليون يورو، للتخلي عن خدمات فيني، وسط ترقب من الأهلي والنصر.

وعلى الجانب الآخر، أكدت أن الأندية السعودية لا تزال تراقب عن كثب نتائج المفاوضات بين اللاعب وناديه.



