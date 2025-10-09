تحسبا لرحيله، ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

حدد مسئولو ليفربول الإنجليزي، بديل محمد صلاح لاعب الريدز تحسبا لرحيله خلال الفترة المقبلة، رغم الإعلان في أبريل الماضي تجديد عقده لمدة موسمين.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك حديثًا داخل أروقة ليفربول عن رغبتهم في ضم مهاجم متعدد المهارات قادر على اللعب في الثلاثي الهجومي، رغم ضم الفرنسي هوجو إيكتيكي في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن مسئولي النادي بدأوا متابعة سيمينيو لاعب بورنموث.

وتعاقد ريتشارد هيوز المدير الرياضي في بورنموث مع سيمينيو، بعد أن شاهد أداءه الرائع في بريستول سيتي، لكنه تألق هذا الموسم وأصبح عنصرًا أساسيًا مميزا.

وذكرت الصحيفة أنه رغم صعوبة تقبل جماهير ليفربول لهذا الأمر، إلا أن محمد صلاح سيرحل عاجلًا أم آجلًا، وأن سيمينو يتصدر حتى الآن ترشيحات خلافته.

تقارير صحفية: محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى جالطة سراي

فيما كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود محادثات مباشرة وإيجابية بين النجم محمد صلاح وإدارة نادي جالطة سراي التركي، تمهيدًا لإمكانية انتقاله إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

صلاح إلى الدوري التركي

وبحسب شبكة Goal Gossip الإنجليزية فإن صلاح أبدى انفتاحًا وترحيبًا مبدئيًا بفكرة خوض تجربة جديدة في الدوري التركي الممتاز، وذلك في ظل متغيرات عدة تحيط بمستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي، لا سيما مع دخوله العام الأخير من عقده.

وأكدت المصادر ذاتها أن جالطة سراي يتحرك بجدية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، ويهدف إلى إتمام الصفقة إما خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل في يناير، أو في نهاية الموسم الحالي، اعتمادًا على مسار المفاوضات مع ليفربول وشروط اللاعب.

ويطمح النادي التركي العريق إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى النجوم الدوليين بضم لاعب بحجم محمد صلاح، الذي لا يزال يحتفظ بقيمته الكبيرة فنيًا وتسويقيًا، ويُعد أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في الكرة الأوروبية والعالمية خلال العقد الأخير.

وتُعد هذه الخطوة، في حال اكتمالها، من أكبر صفقات الانتقال في تاريخ الكرة التركية، وقد تمثل بداية لمرحلة جديدة في مسيرة "الملك المصري" خارج البريميرليج بعد سنوات من التألق اللافت.

