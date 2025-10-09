الخميس 09 أكتوبر 2025
بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد التأهل لـ كأس العالم 2026

بعثة منتخب مصر، فيتو
وصلت منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، على متن طائرة مصر للطيران، قادمة من مطار الملك محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، بعد التأهل لمونديال كأس العالم 2026 والذي يقام بأمريكا وكندا والمكسيك.

وكان منتخب مصر قد تغلب على منتخب جيبوتي بنتيجة 0/3، في المباراة التي جرت بالدار البيضاء، وحسم تأهله لمونديال 2026.

وقدمت مصر للطيران كافة خدماتها لتيسير إجراءات السفر للمنتخب الوطني خلال مشواره لتحقيق حلم الوصول إلى مونديال 2026، وسفره مباشرة على متن طائرات الشركة الوطنية في جميع المباريات التي أقيمت خارج مصر في الدول الأفريقية المشاركة في مجموعة المنتخب المصري للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف محمد صلاح الـ20 في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

مصر وغينيا 10 يونيو 2012 (هدف)

مصر وزيمباوي 9-6-2013 (3 أهداف)

مصر وموزمبيق 16-6-2013 (هدف)

مصر وغينيا 10-9-2013 (هدف)

مصر والكونغو 9-10-2016 (هدف)

مصر وغانا 13-11 -2016 (هدف)

مصر وأوغندا 5-9-2017 (هدف)

مصر والكونغو 8-10-2017 (هدفان)

مصر وجيبوتي 16-11-2023 (4 أهداف)

مصر وغينيا بيساو 10-6-2024 (هدف)

مصر وأثيوبيا 21-3-2025 ( هدف)

مصر وأثيوبيا 5-9- 2025 (هدف)

مصر وجيبوتي 8-10- 2025 (هدفان)

