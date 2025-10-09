تصفيات كأس العالم 2026، منتخب كينيا يفوز على بوروندي في ملعبه 0/1

حقق منتخب كينيا الفوز خارج ملعبه على مضيفه منتخب بوروندي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

سجل ريان ويسلي أوجام هدف منتخب كينيا في شباك بوروندي في الدقيقة 72، وتعرض اللاعب بيمينا نجم منتخب بوروندي للطرد في الدقيقة 5 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يرفع منتخب كينيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة خلف منتخبي كوت ديفوار صاحب الـ20 نقطة والجابون بـ 19 نقطة.

أهداف محمد صلاح الـ20 في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال

مصر وغينيا 10 يونيو 2012 (هدف)

مصر وزيمباوي 9-6-2013 (3 أهداف)

مصر وموزمبيق 16-6-2013 (هدف)

مصر وغينيا 10-9-2013 (هدف)

مصر والكونغو 9-10-2016 (هدف)

مصر وغانا 13-11 -2016 (هدف)

مصر وأوغندا 5-9-2017 (هدف)

مصر والكونغو 8-10-2017 (هدفان)

مصر وجيبوتي 16-11-2023 (4 أهداف)

مصر وغينيا بيساو 10-6-2024 (هدف)

مصر وأثيوبيا 21-3-2025 ( هدف)

مصر وأثيوبيا 5-9- 2025 (هدف)

مصر وجيبوتي 8-10- 2025 (هدفان)

