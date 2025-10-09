الخميس 09 أكتوبر 2025
تصفيات كأس العالم، إلغاء مباراة مالاوي ضد غينيا الاستوائية بعد إضراب اللاعبين

غينيا الاستوائية،
غينيا الاستوائية، فيتو

أُلغيت مباراة منتخب مالاوي ضد غينيا الاستوائية، والتي كانت مقررة مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، بسبب احتجاج لاعبي غينيا وامتناعهم عن السفر.

وكانت المباراة مقررة في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب بينجو الوطني في عاصمة مالاوي ليلونجوي، قبل أن يعلن الاتحاد المالاوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، إلغاء المواجهة أمام غينيا الاستوائية.

وامتنع لاعبو غينيا الاستوائية عن السفر إلى مالاوي احتجاجا على اتحاد الكرة هناك وقياداته.

وبذلك سيحصد منتخب مالاوى ثلاث نقاط، أما غينيا الاستوائية باتت حظوظه في بلوغ المونديال شبه منعدمة.

ويتصدر منتخب تونس هذه المجموعة برصيد 22 نقطة وضمن التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026.

وقبل الجولة التاسعة يتنافس منتخب ناميبيا بـ12 نقطة وليبيريا بـ11 نقطة ومالاوي بـ10 نقاط على المركز الثاني المؤهل للملحق.

