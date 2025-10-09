منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال

تأهل منتخب الجزائر، رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على نظيره منتخب الصومال، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل ثلاثية منتخب الجزائر كل من، محمد الأمين عمورة (الهدف الأول والثالث) في الدقيقة 7 و57، ورياض محرز في الدقيقة 19.

وتأهّل منتخب الجزائر رسميًا إلى المونديال، ليشارك للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ نسخة البرازيل 2014.

تشكيل الجزائر ضد الصومال

وضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري، والتي ستواجه منتخب الصومال، أسماء كل من: أليكسيس قندوز، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، رفيق بلغالي، جوان حجام، نبيل بن طالب، هشام بوداوي، محمد الأمين عمورة، فارس شايبي، رياض محرز، بغداد بونجاح.

الجزائر ضد الصومال

وبهذا الفوز عاد منتخب الجزائر إلي كأس العالم، بعد عدم المشاركة في نسختي روسيا 2018 وقطر 2022.

وبذلك ستكون المباراة الختامية للجزائر أمام أوغندا بمثابة لقاء احتفالي واستعراضي للاحتفاء بالعودة إلى كأس العالم بعد أكثر من عقد من الزمن.

