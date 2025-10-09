منتخب غينيا يفوز على موزمبيق 1/2 في تصفيات كأس العالم 2026

فاز منتخب غينيا على موزمبيق بهدفين مقابل هدف منافسات الجولة التاسعة من المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم 2026.

مباراة غينيا وموزمبيق

أحرز ثنائية غينيا عبدون كريم تراوري في الدقيقة 2 و59.

وأحرز هدف موزمبيق ماندافا في الدقيقة 19.

يحتل المحاربون حاليًا المركز الثالث (15 نقطة) بالتساوي مع أوغندا التي تتفوق بفارق الأهداف (+5 مقابل -3) خلف الجزائر (19 نقطة) ولا تزال آمالهم قائمة في التأهل.

وحقق منتخب موزمبيق ثلاثًا من انتصاراته الخمسة في مابوتو، حيث لم يُهزم هناك منذ سقوطه أمام الجزائر (0-2) في نوفمبر 2023. وقد تفوق على الصومال (2-1)، وأوغندا (3-1)، وبوتسوانا (2-0).

أما منتخب غينيا (سيلي ناسيونال) الذي باتت حظوظه في التأهل شبه معدومة باحتلال المركز الرابع (14 نقطة)، فقد جمع نقاطًا أكثر خارج الديار مقارنة بمبارياته على أرضه خلال هذه التصفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.