الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب غينيا يفوز على موزمبيق 1/2 في تصفيات كأس العالم 2026

غينيا
غينيا

فاز منتخب غينيا على موزمبيق بهدفين مقابل هدف منافسات الجولة التاسعة من المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم 2026.

 

مباراة غينيا وموزمبيق

أحرز ثنائية غينيا عبدون كريم تراوري في الدقيقة 2 و59.

وأحرز هدف موزمبيق ماندافا في الدقيقة 19.

يحتل المحاربون حاليًا المركز الثالث (15 نقطة) بالتساوي مع أوغندا التي تتفوق بفارق الأهداف (+5 مقابل -3) خلف الجزائر (19 نقطة) ولا تزال آمالهم قائمة في التأهل.

وحقق منتخب موزمبيق ثلاثًا من انتصاراته الخمسة في مابوتو، حيث لم يُهزم هناك منذ سقوطه أمام الجزائر (0-2) في نوفمبر 2023. وقد تفوق على الصومال (2-1)، وأوغندا (3-1)، وبوتسوانا (2-0).

أما منتخب غينيا (سيلي ناسيونال) الذي باتت حظوظه في التأهل شبه معدومة باحتلال المركز الرابع (14 نقطة)، فقد جمع نقاطًا أكثر خارج الديار مقارنة بمبارياته على أرضه خلال هذه التصفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصفيات كأس العالم غينيا موزمبيق مباراة غينيا وموزمبيق

مواد متعلقة

"فيتو" تكشف حقيقة وجود أزمة بين رمضان صبحي ويورتشيتش

الزمالك على صفيح ساخن.. شائعة رحيل جون إدوارد تهز أرجاء القلعة البيضاء.. أزمات مالية وشكاوى تهدد استقرار النادي.. والتراجع عن القمة يضع فيريرا تحت تهديد الرحيل

السوبر الأفريقي، بيراميدز يعود من الراحة السلبية الجمعة القادم

الفراعنة على أعتاب مونديال 2026.. مواجهة جيبوتي تحسم صعود منتخب مصر للمرة الرابعة.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. 4 فرص تمنح منتخب الساجدين تذكرة التأهل.. وانتقادات صلاح تؤرق العميد

طاقم تحكيم جابوني لمباراة الاتحاد الليبي والمصري في الكونفيدرالية

هل يحقق كريستيانو رونالدو حلم الهند في دوري أبطال آسيا 2؟

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري الأبطال

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني أمام المغرب في الشوط الأول

رسميا، حماس تعلن التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار 

الكرملين: بوتين يقرر تأجيل القمة الروسية العربية لهذا السبب

تصفيات كأس العالم، إلغاء مباراة مالاوي ضد غينيا الاستوائية بعد إضراب اللاعبين

منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

3 حالات يجوز فيها لشركات الكهرباء رفع العدادات، تعرف عليها

تراجع أسعار الذهب في الصاغة، هذا العيار يسجل 5420 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الترويح عن النفس في الشريعة الإسلامية

هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads