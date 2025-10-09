الأهلي يواجه الجيش الملكي المغربي وديًّا استعداد لبطولة إفريقيا لليد

الأهلي يواجه الجيش الملكي المغربي وديًّا استعداد لبطولة إفريقيا لليد
يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم الخميس، أمام الجيش الملكي المغربي، وذلك في بداية استعداداته للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 46 التي تقام بمدينة الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من 11 وحتى 20 أكتوبر الجاري.
تأتي المباراة الودية كاحتكاك قوي للاعبي الأهلي قبل خوض منافسات البطولة الإفريقية، التي يأمل الفريق في المنافسة بقوة على لقبها بعدما نجح في حصد لقبي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية اللتين أقيمتا بالنادي الأهلي في مايو الماضي.
قائمة رجال يد الأهلي
وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًّا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد «كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.
ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًّا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.
