الأهلي يواجه الجيش الملكي المغربي وديًّا استعداد لبطولة إفريقيا لليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم الخميس، أمام الجيش الملكي المغربي، وذلك في بداية استعداداته ‏للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 46 التي تقام بمدينة الدار البيضاء بالمغرب خلال الفترة من 11 وحتى 20 ‏أكتوبر الجاري‎.‎

تأتي المباراة الودية كاحتكاك قوي للاعبي الأهلي قبل خوض منافسات البطولة الإفريقية، التي يأمل الفريق في المنافسة بقوة على لقبها ‏بعدما نجح في حصد لقبي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية اللتين أقيمتا بالنادي الأهلي في مايو الماضي‎.

قائمة رجال يد الأهلي

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًّا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد ‏‏«كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ومعاذ عزب ‏وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد ‏الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه‎.‎

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًّا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ‏ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد ‏إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.‏

