بعد التعاقد مع سوروب، جماهير الأهلي تخشى تكرار مصير ريبيرو في عهد الخطيب

أعلن النادي الأهلي، أمس الأربعاء، عن بداية مرحلة جديدة للفريق الأول لكرة القدم، بعد التعاقد رسميا مع المدير الفني الدنماركي ياس سوروب ليتولى القيادة الفنية لمدة عامين ونصف، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل لسوء النتائج.

سوروب يخشى مصير ريبيرو

ويعد سوروب هو المدرب الأجنبي الثامن الذي يتولى تدريب الأهلي منذ تولي الخطيب رئاسة القلعة الحمراء في نهاية عام 2017، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق بعد فترة قصيرة للغاية لم تتجاوز 94 يوما، ليسجل اسمه كأسرع مدرب أجنبي يغادر الأهلي في حقبة الخطيب.

وخلال مشواره القصير مع الفريق، قاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات رسمية فقط، بواقع 3 مباريات في كأس العالم للأندية 2025 انتهت بتعادلين وهزيمة، و4 لقاءات في الدوري الممتاز حقق خلالها فوزا واحدا وتعادلين وخسارة، قبل أن يرحل بالتراضي.

ومع تولي سوروب المهمة رسميا، تتطلع جماهير الأهلي لأن تكون التجربة الدنماركية مختلفة هذه المرة عن تجربة خوسيه ريبيرو، وتجنب المصير الذي لاقاه الإسباني الذي يُعد أسرع مدرب رحل عن الأهلي في عهد الخطيب.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

