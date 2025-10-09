نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت 6 مباريات، منذ قليل، كانت أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة غدا الجمعة بإقامة 3 مواجهات.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

المنصورة ضد أسوان 1ـ0

بترول أسيوط ضد مالية كفر الزيات 2ـ0

أبو قير للأسمدة ضد القناة 1ـ0

طنطا ضد الداخلية 1ـ1

بلدية المحلة ضد السكة الحديد 0ـ0

الإنتاج الحربي ضد مسار 1ـ4

حكام مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين

جاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

مباريات الخميس 9 أكتوبر

- المنصورة × أسوان (3.30 – ملعب المنصورة): محمود منصور (حكمًا للساحة) ’ محمد الحاج وماجد مرسي (مساعدين) ’ محمد حسن الزل (حكمًا رابعًا) ’ رضا عبد العزيز (مقيمًا للحكام) ’ يوسف خليفة (مراقبًا).

- بترول أسيوط × مالية كفر الزيات (3.30 – ملعب بترول أسيوط): محمد عبد العواض (حكمًا للساحة) ’ أحمد رشدي ومحمد مهران (مساعدين) ’ أحمد ناصر (حكمًا رابعًا) ’ محمد خلف (مقيمًا للحكام) ’ حسن حلمي(مراقبًا).

- أبو قير للأسمدة × القناة (3.30 – ملعب أبو قير للأسمدة): السيد شعبان (حكمًا للساحة) ’ أحمد صلاح ومحمود النحاس (مساعدين) ’ محمد الجبالي (حكمًا رابعًا) ’ سمير شعبان (مقيمًا للحكام) ’ جمال السوداني(مراقبًا).

- بلدية المحلة × السكة الحديد (3.30 – ملعب بلدية المحلة): عبد الحكيم ناصر (حكمًا للساحة) ’ شريف عبد الحكيم وحسن فتحي (مساعدين) ’ منير يوسف (حكمًا رابعًا) ’ عادل ماهر (مقيمًا للحكام) ’ علاء نبيه (مراقبًا).

- الإنتاج الحربي × مسار (3.30 – ملعب السلام): إسلام أبو شنب (حكمًا للساحة) ’ أحمد زغلول وأحمد نبيه (مساعدين) ’ عبد الرحمن المليجي (حكمًا رابعًا) ’ مدحت عشم (مقيمًا للحكام) ’ سيد فراج (مراقبًا).

- طنطا × الداخلية (3.30 – ملعب طنطا): عبد الرحمن صالح (حكمًا للساحة) ’ حامد الشحات وعبد الغني عياد (مساعدين) ’ محمد رجب (حكمًا رابعًا) ’ شريف التباع (مقيمًا للحكام) ’ أيمن عبد القوي (مراقبًا).

مباريات الجمعة 10 أكتوبر

- لافيينا × المصرية للاتصالات (3.30 – ملعب الأسيوطي): هشام القاضي (حكمًا للساحة) ’ أحمد عبد الباسط وإسلام اللبيني(مساعدين) ’ عمر طنطاوي (حكمًا رابعًا) ’ صبري صادق (مقيمًا للحكام) ’ منتصر الرملاوي (مراقبًا).

- راية × بروكسي (3.30 – ملعب الإسكندرية): محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا للساحة) ’ أحمد طارق موسى وعماد الشامي(مساعدين) ’ محمد عبد الحكيم (حكمًا رابعًا) ’ رمضان هنداوي (مقيمًا للحكام) ’ عيد أحمد (مراقبًا).

- الترسانة × ديروط (3.30 – ملعب حسن الشاذلي): هيثم عثمان (حكمًا للساحة) ’ سيد نافع وحسن رمضان(مساعدين) ’ أحمد عبد العزيز (حكمًا رابعًا) ’ أحمد أبورحاب (مقيمًا للحكام) ’ نصر الله محمد (مراقبًا).

