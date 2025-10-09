وليد صلاح الدين يهنئ منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم ويروي أصعب موقف له داخل الأهلي

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن كواليس توليه المهمة داخل القلعة الحمراء، والصعوبات التي واجهها في الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأهلي يمتلك منظومة احترافية متكاملة تساعد على تحقيق النجاح، كما حرص على تهنئة منتخب مصر بعد تأهله رسميًّا إلى كأس العالم 2026.

تصريحات وليد صلاح الدين

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية: أبارك لمنتخب مصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل جماهير الكرة المصرية بمناسبة التأهل إلى كأس العالم، المنتخب يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات بقيادة محمد صلاح، الذي أصبح نموذج يحتذى به في الاحتراف والالتزام، وأتوقع أن يحقق المنتخب نتائج مميزة في كأس أمم إفريقيا المقبلة”.

وأضاف: منتخب مصر وصل إلى كأس العالم مبكرًا، وحسام وإبراهيم حسن كان لديهما حلم قيادة المنتخب ثم تحقيق التأهل للمونديال، وهو ما تحقق بالفعل، لذلك يستحقان كل التقدير”.

وعن تجربته داخل الأهلي، أوضح مدير الكرة: الأهلي منظومة تمنحك كل سبل النجاح، وهناك إدارة محترفة تترك لك حرية اتخاذ القرار، ثم تحاسبك على النتائج في النهاية، هذا ما يميز النادي ويجعله قادرا على النهوض في كل مرة يتعثر فيها، ولهذا نقول دائما إن الأهلي عندما يسقط يكون لديه ألف طريقة للقيام من جديد”.

وكشف وليد صلاح الدين عن تفاصيل موقف جمعه بالكابتن محمود الخطيب، قائلًا: الخطيب طلب مقابلتي قبل مباراة اعتزاله، وأبلغني برغبته في تكريمي وتسليمي الراية من بعده، وقال إنه يخشى علي لكن منحني عدة نصائح مهمة، وكان عمري وقتها 15 عامًا فقط، ولن أنسى هذا الموقف ما حييت”.

وتابع: أنا وسيد عبد الحفيظ خريجان من مدرسة الكابتن محمد رمضان الإدارية، وتعلمنا منه الكثير، وأصعب قرار اتخذته حتى الآن كان استبعاد زيزو وأفشة من مباراة القمة، رغم الغيابات العديدة، لكننا فضلنا إراحتهما تجنبًا للمخاطرة”.

واختتم مدير الكرة بالأهلي حديثه قائلا: كرة القدم في النهاية تعتمد على النتائج، فهي التي ترفع من مكانتك أو تضعك تحت الضغط، وهذا يحدث في كل أنحاء العالم. رأينا مثلا كيف تتم مناقشة ديكو مع المدرب هانز فليك في برشلونة بسبب تراجع النتائج، وهذا طبيعي في عالم كرة القدم.

