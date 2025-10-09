ياس سوروب المدرب الأجنبي الثامن في عهد الخطيب

أعلن النادي الأهلي، أمس الأربعاء، عن بداية مرحلة جديدة للفريق الأول لكرة القدم، بعد التعاقد رسميا مع المدير الفني الدنماركي ياس سوروب ليتولى القيادة الفنية لمدة عامين ونصف، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل لسوء النتائج.

ويعد سوروب ثالث مدرب يتولى قيادة الأهلي هذا الموسم بعد الإسباني ريبيرو، والمصري عماد النحاس الذي قاد الفريق بشكل مؤقت لمدة خمس مباريات، قبل أن يسلم المهمة للمدرب الجديد.

الأجنبي الثامن في عهد الخطيب

بانضمام سوروب إلى الجهاز الفني، أصبح المدرب الأجنبي الثامن الذي يتولى تدريب الأهلي منذ تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي في نهاية عام 2017، بعد كل من: باتريس كارتيرون، مارتن لاسارتي، رينيه فايلر، بيتسو موسيماني، ريكاردو سواريش، مارسيل كولر، وخوسيه ريبيرو.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.

