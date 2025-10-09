تشكيل منتخب الجزائر لمباراة الحسم أمام الصومال بتصفيات كأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب الجزائر، التشكيل الرسمي لمحاربي الصحراء لمواجهة منتخب الصومال، مساء اليوم الخميس، على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويكفي الجزائر الفوز لحسم بطاقة التأهّل رسميًا إلى المونديال، ليشارك للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ نسخة البرازيل 2014.

تشكيل الجزائر ضد الصومال

وضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري، والتي ستواجه منتخب الصومال، أسماء كل من: أليكسيس قندوز، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، رفيق بلغالي، جوان حجام، نبيل بن طالب، هشام بوداوي، محمد الأمين عمورة، فارس شايبي، رياض محرز، بغداد بونجاح.

الجزائر ضد الصومال

ويسعى أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش إلى تحقيق انتصار يضع حدًا لسنوات الغياب عن العرس العالمي، بعد عدم المشاركة في نسختي روسيا 2018 وقطر 2022، وسط معنويات مرتفعة ودعم جماهيري كبير من أنصار المنتخب الذين يترقبون الاحتفال بالعودة إلى المونديال في مدينة وهران.

وتأتي المباراة في ظروف خاصة، بعدما قرّر الاتحاد الصومالي لكرة القدم استقبال اللقاء في الجزائر لعدم جاهزية ملاعبه، ما يمنح أفضلية إضافية لمحاربي الصحراء الذين يدخلون المواجهة بثقة كبيرة وبأسماء وازنة يقودها القائد رياض محرز والمدافع المخضرم عيسى ماندي.

ويُعدّ المنتخب الجزائري المرشح الأبرز للانتصار بالنظر إلى الفارق الفني والتكتيكي الكبير بين الفريقين، حيث يحتلّ المنتخب الصومالي المركز الأخير في المجموعة السابعة بنقطة واحدة فقط من ثماني مباريات، في حين يتصدر “الخُضر” الترتيب برصيد مريح يجعلهم على بُعد 90 دقيقة من تحقيق حلم الملايين.

وفي حال الفوز، ستكون المباراة الختامية أمام أوغندا بمثابة لقاء احتفالي واستعراضي للاحتفاء بالعودة المنتظرة إلى كأس العالم بعد أكثر من عقد من الزمن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.