كرة اليد، بعثة سيدات الأهلي تصل المغرب للمشاركة ببطولة إفريقيا

 وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي إلى مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 46 التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري. 

 

قائمة سيدات يد الأهلي

 وتضم بعثة سيدات يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وآلاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات يد الأهلي كلًا من ياسر لبيب مدير جهاز كرة اليد، ومحمد عادل مديرًا فنيًا، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًا، ومحمد حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة السيد عبد العال إداري الفريق، وآلاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًا للمباريات، ومحمود فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.  

