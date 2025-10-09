الخميس 09 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أسمدة ومخصبات مغشوشة بالجيزة

ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

 

 

أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بإدارة مصنع بدون ترخيص بالجيزة لإنتاج وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط المدير المسؤول وبحوزته 850 طن من المواد الخام مجهولة المصدر، ومنتجات نهائية غير صالحة للاستخدام الزراعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

