القبض على 9 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 رجال و6 سيدات – لـ6 منهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بعدة مناطق بالقاهرة.

مواصلة جهود مكافحة جرائم استغلال الأطفال

وجرى عملية الضبط بدوائر أقسام شرطة مصر الجديدة والنزهة وقصر النيل، حيث عُثر بحوزتهم على 27 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى واستغلالهم للأطفال فى الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم بإحدى دور الرعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.