الخميس 09 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط نصاب بالقاهرة لاحتياله على راغبي السفر للعمل بالخارج

المتهم
المتهم

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط  نصاب بالقاهرة للاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم قدرته على توفير فرص عمل. 

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بالقاهرة بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل "على خلاف الحقيقة"، مع الترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته 3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل نشاطه الإجرامى، بالإضافة إلى مبالغ مالية من متحصلات الاحتيال. 

وعند مواجهته اعترف بممارسة نشاطه الإجرامى كما أشارت التحريات. 

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

