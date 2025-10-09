ضبط سمسار غسل 40 مليون جنيه من عائدات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سمسار "عنصر جنائي" لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية عبر شراء السيارات والعقارات. وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 40 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

