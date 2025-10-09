ضبط عنصر جنائى غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالبحيرة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى مقيم بمحافظة البحيرة، لقيامه بغسل أموال بلغت 50 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطه الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

