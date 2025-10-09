الأحد، فتح باب قبول طلبات راغبي حج القرعة لعام 2026

حددت وزارة الداخلية ، يوم الأحد المقبل موعدا لفتح باب قبول طلبات راغبي حج القرعة لعام 2026.

ويكون التقديم بداية من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025 حتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في جميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن التقديم كذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية https://hij.moi.gov.eg، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة على رقم (27983000–02).

شروط وإجراءات التقديم

يُقدم المواطن الطلب بنفسه في أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ويُشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، حيث لن تُقبل الطلبات في حال انتهاء سريانها.

كما يتم إدراج الطلب ضمن حصة المحافظة الواردة ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

ويتعين على المواطن اختيار الجهة التي يرغب في أداء الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن اجتماعي)، على أن يُسمح له بالتقديم مرة واحدة فقط لأي من الجهات الثلاث.

ويُعتبر الطلب نهائيًا بعد غلق باب التقديم ولا يمكن إلغاؤه أو نقله إلى جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.